La diosa del pole dance y la historia de su tattoo; “Lo hice por mi ídola Rihanna”

(Por Ciudad Noticias): Junio va llegando a su fin y nosotros te haremos conocer a una espectacular instructora de pole dance. Se llama Romy Martínez, está de novia y con el acompañamiento de su pareja, decidió vender desde hace tiempo, contenido erótico en distintas plataformas. Ella, es la «Chica de la Semana» de éste lunes.

“Solo utilizo las plataformas para mostrarme y aclaro que no hago video llamadas ni encuentros”, DIJO la nacida en la ciudad de las diagonales, (LA PLATA).

*Hola Romy, un gusto. Bueno, ya desde el vamos, sos de La Plata, capital de las mujeres más lindas del país. ¿Te lo deben decir muchos, no?

-Me dicen muchas cosas, no me nombran mucho a la ciudad realmente…. jaja.

*Analizando tu perfil, se aprecia un tatuaje muy cerca de la cola, muy sexy y otro en uno de tus costados. ¿Tenes alguno más que no llegue a apreciarse?

-Tengo un tatoo en la nuca y cae por la espalda. Me lo hice por mi ídola Rhianna, es el mismo que tiene ella.

*Son influencer, pero además instructora de fitness, ¿es verdad?

-Soy Instructora de (Pole Dance). Solo mujeres por ahora.

*Tremendas las fotos que subís. ¿Realizaste desnudo total en alguna producción?

-En mis plataformas de contenido Erótico hago algunos sets donde estoy parcialmente desnuda… o desnuda.

*Hoy, muchas chicas se están anotando en Gran Hermano, ¿te gustaría ingresar?

-No podría entrar a gran hermano, convivir con gente extraña y sin libertad, dejando todo, donde todos los que están dentro te analicen y critiquen al punto de nominarte…..mmm, no es lo mío, me iría a la semana.

*Lo que te pongas, te queda muy bien, pero creo que hay una vestimenta que a todos les debe volar la cabeza y son las calzas. ¿Es así?

-Yo creo que les gusta más el jean apretado.

*¿Cómo venís en lo sentimental?

-En lo sentimental muy bien, tengo un compañero que me ama mucho igual, nos acompañamos en todo y tenemos muchos proyectos juntos.

*¿En la intimidad, sos de las que les gusta dominar o ser dominada?

-Me gusta dominar en lo cotidiano y que me dominen en la intimidad.

*La fantasía que te han pedido concretar y que hasta ahora no te hayas animado.

-Estar con una mujer.

*¿Sos de viajar mucho por el mundo?, ¿algún lugar favorito y por qué?

-Me encanta viajar, de hecho hoy tengo como meta personal, terminar mi carrera y viajar. Y lugar favorito es la playa, donde haga mucho calor.

*Bajo que signo naciste y como podes describir tu personalidad.

-Soy de acuario, muy transparente todo, se me nota, bastante fría con los de afuera, una persona que le gusta la libertad, vivir cosas nuevas, odio la rutina y el día a día, odio que me digan lo que tengo que hacer y me encanta hacer de todo, en muchos aspectos, trabajar de muchas cosas, cambiar de hobbies y me encanta la gente honesta y leal como yo.

«Soy un poco caprichosa y egocéntrica»

*Los hombres en la playa somos de mirar cola, lolas y opinamos sobre las dimensiones, ustedes, en un grupo de amiga, supongo que miran también nuestras partes íntimas.

-Lo miro a los ojos aunque con una mano en el corazón, no miro mucho los cuerpos sino el conjunto.

Algo de él me tiene que atraer y no necesariamente por ser lindo.

*¿Cómo se te conquista?

-Se me conquista definitivamente con lo que dicen y hacen.

*¿Sos de las que le gusta recibir regalos?

-Me gusta que me lleven a comprarme regalos porque siempre hay algo que quiero y solo yo lo sé.

*Como es tu día. Queremos meternos en tu intimidad y saber desde que te levantas hasta que te acostas.

-Mi día puede ser muy variado, nunca es igual uno a otro, es mitad trabajo y mitad libre para mí, las redes y entrenamiento. También tiempo para estar con mi gente, mi familia y amor.

*Una comida.

-Sushi

*Un animal con el que te sientas identificada y porque.

-Caballo

*Arriba o abajo.

-Arriba

*En ellos, bóxer de qué color y porqué.

-Bóxer blanco, (me da a limpio).

*Pose favorita.

-En cuatro.

*Una canción.

-Puente, de Gustavo Cerati.

*Lamentablemente aún, hay mucho prejuicios para con aquellas chicas que son de mostrarse en las redes, inclusive, con las que viven de ese trabajo, el de promocionar marca o hasta usar las plataformas para adultos que no tiene nada de malo. ¿Qué visión tenes al respecto?

-Soy una mujer con muchos proyectos y que no solo me interesa el cuerpo y los superficial, me vendo así en las redes porque es lo que en mi caso funcionó y consumieron, les gusta mi cuerpo y yo aproveché eso para facturar, además me divierte y me da mucha alegría hacerlo; así como en otros momentos de mi vida la pasé mal, fui muy insegura y me sentí engañada. Hoy me siento plena, me muestro sexy y segura y lo comparto con los demás.

Solo utilizo las plataformas para mostrarme y aclaro que no hago video llamadas, ni encuentros y bajo ningún punto de vista lo veo mal, la que lo haga está perfecto, solo que yo tengo mi propio limite y es este, además de una pareja donde acordamos con él y mis seres queridos que llego hasta acá, solo en las redes.

*Qué te gustaría agregar para cerrar esta nota que esperemos te hayas sentido cómoda.

-Que una mujer puede hacer lo que quiera! Nunca es tarde.

PODES SEGUIR EL INSTAGRAM DE ROMY EN EL SIGUIENTE LINK:

https://www.instagram.com/roommy_martinezzz/