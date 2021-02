La desgarradora carta de Vicky Xipolitakis para el juez de la causa de su divorcio

La mediática le envió un texto impactante a la Justicia, en la que relata su dolor por la pelea legal y que llegó a límite de un trastorno físico muy grande.

Más allá de la felicidad por su paso por MasterChef y su aterrizaje en Minuto para ganar, Vicky Xipolitakis vive otro tipo de momentos, lejos de la sonrisa y la amabilidad que la caracterizan.

Hace mucho tiempo que la Griega transita por la compleja batalla legal del divorcio de su expareja Javier Naselli, con acusaciones cruzadas, a lo que se le sumó la denuncias del empresario de una imposibilidad de visitar a su hijo Salvador.

En las últimas horas, el sitio Primiciasya accedió a una carta que Xipolitakis le envió al juez Lucas Aón, más relacionada con un mensaje humano, más que un lenguaje argumentativo en lo legal. Ahí, la mediática se animó a develar situaciones muy graves que padece, como la pérdida de sus ovarios.

En un texto muy extenso, Vicky arrancó: «Sr juez, le quiero hablar de persona a persona, porque usted aparte de ser la ley es humano y tiene corazón como yo. Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo, lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor, pero por adentro sufro y acá están los resultados”.

» alt=»» aria-hidden=»true» />

En la continuidad de esa misiva, Xipolitakis explica el durísimo trance físico: “Pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro. Hoy me enteré de esta triste y shockeante noticia, que mis ovarios dejaron de funcionar y tampoco producen más óvulos por el estrés que vengo acumulando (tragando angustias e injusticias )”.

Esta enfermedad le trae consecuencias muy graves, que también las detalló al juez: “Ven muy difícil la posibilidad de poder volver a tener hijos (con todo lo que amo a los nenes y deseaba formar la familia feliz que tanto soñaba), y tendría que tomar medicamento de reemplazo hormonal hasta los 51 años, le quiero escribir todo en este mail porque para mí la salud es el límite, y quede escrita mi lucha en el Poder Judicial argentino, porque justicia hasta el momento con nosotros no hubo”.

» alt=»» aria-hidden=»true» />

A toda esta impactante explicación, Vicky le adjuntó los informes e estudios de su terapeuta, donde consta su pérdida de ovarios.

FUENTE: PRIMICIAS YA -PAPARAZZI.