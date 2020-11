La defensa del capitán Pablo Matera después de un cruce entre Los Pumas y los All Blacks: «Yo juego por mi país»

El capitán de Los Pumas recibió el reto del árbitro por «falta de liderazgo» y no se quedó callado. «No puedo no ver que él le pegó a uno de mi equipo, eso no es respeto», soltó.

Pablo Matera.

El camino de Los Pumas hacia su primer triunfo ante los All Blacks, por 25 a 15, no podía ser de rosas. Después de un fuerte tumulto, el capitán Pablo Matera tuvo un intercambio con el árbitro que quedará del mundo del rugby argentino.

“Pablo, vos sos el capitán, necesito ver tu liderazgo y no lo mostrás empujando jugadores», le dijo el árbitro australiano Angus Gardner a Matera, en una charla cara a cara. Es que tanto Pablo como otros tantos jugadores de los dos equipos se cruzaron mal luego de una mano de más de Shannon Frizell en la cara de un Puma. Ahí, el capitán no se quedó callado: «No puedo no ver que él le pegó a uno de mi equipo, eso no es respeto. Yo juego por mi país y eso no es respeto», respondió.

Más allá que la última palabra la tuvo Gardner, avisándole a Matera que «no puede involucrarte siendo el capitán, necesito liderazgo», el tercera línea de 27 años no dio el brazo a torcer y dejó bien en claro su pensamiento. Iban apenas tres minutos de juego y luego de esa charla, Nico Sánchez abrió el partido con un penal y 3-0.