La defensa de Nebot quiso tomar la palabra en el Concejo, pero le dijeron que no: el intendente sí podrá hablar

(Por Ciudad Noticias): Los abogados del jefe comunal solicitaron intervenir oralmente durante la sesión especial del 23 de octubre, pero la Presidencia del Concejo Deliberante rechazó el pedido. El despacho establece que la defensa técnica ya fue ejercida por escrito y aclara que Matías Nebot podrá hacer uso de la palabra personalmente durante el tratamiento del informe de la Comisión Investigadora.

A pocos días de una sesión especial que concentra buena parte de la atención política del distrito de Saavedra, la defensa del intendente Matías Nebot intentó obtener un espacio para que sus abogados pudieran intervenir oralmente ante el Concejo Deliberante. Sin embargo, la solicitud no prosperó: mediante un despacho fechado el 19 de octubre, la Presidencia del cuerpo resolvió denegar esa intervención, al considerar que la etapa destinada a los descargos de los letrados ya fue cumplida y que la reunión convocada para el viernes 23 tiene una finalidad diferente.

La presentación fue realizada por los abogados patrocinantes del jefe comunal, quienes solicitaron autorización para hacer uso de la palabra durante la sesión especial prevista en el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. El planteo quedó incorporado al expediente N.º 10.132/2026, donde se tramitan las actuaciones vinculadas con la Comisión Investigadora.

La respuesta estableció un límite concreto: los profesionales no podrán realizar una nueva exposición oral en esa instancia, aunque el intendente conserva la posibilidad de asistir y dirigirse personalmente a los concejales.

El fundamento central del despacho es que Nebot ya tuvo oportunidad de ejercer su defensa técnica mediante presentaciones escritas y ofrecimiento de pruebas durante la etapa de instrucción. Según la resolución, ese derecho fue ejercido a través de las actuaciones incorporadas al expediente, por lo que no corresponde habilitar una nueva intervención verbal de sus abogados durante la próxima reunión.

La diferencia está en el momento del procedimiento. La sesión del 23 de octubre fue convocada para que el plenario del Concejo Deliberante examine el informe de la Comisión Investigadora y evalúe la gravedad de los hechos analizados, conforme al artículo 249. No se trata, según el despacho, de la eventual sesión de destitución regulada por el artículo 250, que contempla otras condiciones para la intervención de la defensa letrada.

En consecuencia, la resolución no deja al intendente sin posibilidad de expresarse. Por el contrario, reconoce expresamente que podrá concurrir y hacer uso de la palabra en forma personal, de acuerdo con las facultades previstas en el artículo 108, inciso 7, de la legislación municipal.

El primer artículo del despacho tiene presente su asistencia a la sesión especial, mientras que el segundo deniega la participación oral solicitada por los abogados. De esta manera, se distingue entre los descargos técnicos ya presentados por escrito y la intervención personal que podrá realizar Nebot ante el cuerpo legislativo.

La resolución tampoco adelanta una conclusión sobre las actuaciones investigadas ni determina la responsabilidad del jefe comunal. Esa evaluación corresponde al tratamiento legislativo del informe de la Comisión Investigadora.

Con la sesión especial cada vez más cerca, el documento conocido permite establecer cómo se desarrollará una parte importante del procedimiento: la defensa letrada no tendrá una nueva exposición oral en esta etapa, pero el intendente sí contará con la posibilidad de dirigirse al Concejo.

La defensa de Nebot pidió hablar y recibió una negativa fundada en la instancia legal del procedimiento. Ahora, si decide participar, será el propio intendente quien tendrá la palabra frente a los concejales el próximo 23 de octubre.