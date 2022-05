La declaración de amor del Chino Darín a Úrsula Corberó que se volvió viral

El actor se refirió a su novia en una entrevista, el video causó revuelo en las redes y sus nombres fueron tendencia en Twitter.

Mientras Úrsula Corberó graba escenas para su nuevo proyecto en Venecia, el Chino Darín asistió a varios eventos sin su compañía. Sin embargo, unas declaraciones que hizo en los Premios Platino sobre su relación con la española salieron a la luz en las últimas horas y se volvieron virales en las redes, haciendo que ambos nombres fueran tendencia en Twitter.

En plena alfombra roja, el actor fue abordado por varios periodistas para conversar sobre su estadía en España. «¿Qué es lo que más te gusta de aquí?», le consultaron. «¿De España? Mi mujer», contestó él, sin vueltas. «No me pudo acompañar, pero bueno, no pasa nada, hay muchos compañeros y ya tendré tiempo de verla, disfrutarla, y de tener intimidad», comentó.

Al escucharlo, el reportero le preguntó cómo definiría a su novia, a lo que Darín volvió a sorprender con una romántica respuesta. «Sin dudas es la mejor de todas. Pero no la definiría, me parece que si la defino, la limito», aseguró. Y remarcó: «Le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos espectaculares, estoy muy orgulloso de ella».

Por otro lado, el movilero quiso saber si tenían planeado pasar por el altar en algún futuro no muy lejano. «No hace falta», señaló el artista. «Ya te refieres a ella como tu mujer, no hace falta casarse», le replicó el cronista. «El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras», sentenció él.

Pese a que estas declaraciones se dieron días atrás, en las últimas horas se conoció el video y no tardó en viralizarse en la red. En Twitter, tanto Úrsula como el Chino fueron tendencia y hasta hoy en día se mantienen entre los temas más comentados de la plataforma.

Algunas de las reacciones de los usuarios: