La crisis en IOMA provocó diferencias en el senado y Nerina Neumann cargó contra su par Arietto

(Por Ciudad Noticias): La senadora provincial de la LLA Florencia Arietto que tiene una alta exposición mediática volvió a inquietar los pasillos de la legislatura bonaerense y adelantó postura de bloque opositores quedando en off side en un tema que ni siquiera aún fue abordado por la legislatura.

Es que en su afán de mantenerse activa en redes sociales, Florencia Arietto acusó a la Unión Cívica Radical de ser funcional al gobernador de Axel Kicillof y aseguró que los correligionarios le iban a aprobar los proyectos de salud que el mandamás provincial envió a la casa de leyes.

En una entrevista radial que mantuvo con el programa “Punto de Referencia” de LA ZERO FM, la senadora provincial sureña, Nerina Neumann, salió con los tapones de punta: “La senadora Florencia Arietto que hable de ella y de todos los partidos políticos a los que ella pertenece, perteneció o va a pertenecer y no hable de lo que hacemos desde el radicalismo porque no tiene ninguna autoridad para hablar de lo que pretendemos hacer desde la Unión Cívica Radical.

La verdad que el show en las redes sociales es muy divertido para el público del conurbano o para los medios nacionales de comunicación, pero la responsabilidad de estar al lado y de acompañar a los ciudadanos de todo el territorio, porque yo respondo por las necesidades de la sección sexta, en principio, porque es la sección que me eligió, la sección la cual represento y la senadora no va a venir a hablar del radicalismo libremente y diciendo barbaridades. En realidad estos proyectos de ley ingresaron a la cámara de diputados en diciembre, no lo discutimos, no se habló del tema y mezcló peras con manzanas”, expresó Neumann muy ofuscada con la reconocida Florencia Arietto, legisladora de la Libertad Avanza.

En otro tramo indicó; “Hablar y tuitear desde el desconocimiento y ensuciar a quienes realmente estamos trabajando no me parece justo. Somos una oposición constructiva, una oposición que aporta, discute y debate. Lo que tratamos de hacer es llegar a acuerdos para que los bonaerenses estén mejor”, puntualizó Neumann luego de las aseveraciones de Arietto quien tuiteo que el radicalismo es funcional al gobernador Axel Kicillof.

Por último la mujer oriunda del distrito de Coronel Suárez, tildó de “tribunera” a la mediática Arietto quien también le recordó por los espacios donde perteneció, ya sea el kirchnerismo, massismo, el PRO y ahora en LLA.