La Cooperativa de Agua Potable de Saavedra informa resultados satisfactorios en los análisis bacteriológicos del agua

La Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Saavedra informa a la comunidad los resultados de los últimos análisis bacteriológicos realizados sobre muestras de agua, correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2026.

Los estudios fueron efectuados por el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Dra. Marcela A. Power, bioquímica (M.P. 5753), a partir de muestras obtenidas en distintos puntos de control del sistema de abastecimiento.

Las muestras analizadas corresponden al tanque de almacenamiento y a puntos de la red de distribución ubicados en calle Lavalle 488 y Balcarce 389.

Los cuatro análisis arrojaron resultados satisfactorios y concluyeron que las muestras examinadas son bacteriológicamente potables.

Entre los parámetros evaluados se destacan la ausencia de Escherichia coli en 100 ml de agua, valores de coliformes totales inferiores a 3 en 100 ml y la ausencia de desarrollo de colonias de bacterias mesófilas en las condiciones de ensayo.

Estos resultados constituyen información importante sobre la calidad bacteriológica del agua en los puntos y fechas de muestreo evaluados.

Desde la Cooperativa reafirmamos nuestro compromiso con el seguimiento de la calidad del servicio, el cuidado de la salud de la comunidad y la comunicación transparente de los controles realizados.

Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Saavedra.