La Cooperativa de Agua Potable de Saavedra informa resultados satisfactorios en los análisis bacteriológicos del agua

La Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Saavedra informa a la comunidad los resultados de los últimos análisis bacteriológicos realizados sobre muestras de agua, correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2026.

La Cooperativa de Agua Potable de Saavedra informa resultados satisfactorios en los análisis bacteriológicos del agua

Los estudios fueron efectuados por el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Dra. Marcela A. Power, bioquímica (M.P. 5753), a partir de muestras obtenidas en distintos puntos de control del sistema de abastecimiento.

Las muestras analizadas corresponden al tanque de almacenamiento y a puntos de la red de distribución ubicados en calle Lavalle 488 y Balcarce 389.

Los cuatro análisis arrojaron resultados satisfactorios y concluyeron que las muestras examinadas son bacteriológicamente potables.

Entre los parámetros evaluados se destacan la ausencia de Escherichia coli en 100 ml de agua, valores de coliformes totales inferiores a 3 en 100 ml y la ausencia de desarrollo de colonias de bacterias mesófilas en las condiciones de ensayo.

Estos resultados constituyen información importante sobre la calidad bacteriológica del agua en los puntos y fechas de muestreo evaluados.

Desde la Cooperativa reafirmamos nuestro compromiso con el seguimiento de la calidad del servicio, el cuidado de la salud de la comunidad y la comunicación transparente de los controles realizados.

Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Saavedra.

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