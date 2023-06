La contundente indirecta de Coti Romero a El Conejo luego de su separación

Constanza Romero y Alexis ‘El Conejo’ Quiroga anunciaron esta semana su separación a través de las redes sociales. Ambos se mostraron muy tristes por la ruptura, aunque la decisión de la distancia fue de ella, quien luego de la crisis viajó a Corrientes, su provincia natal. «Voy a respetar la decisión que ella ha tomado. La verdad que me hace mal tenerla lejos… no poder verla, no poder abrazarla, es un calvario» contó él en una transmisión por streaming, abriendo el corazón a su comunidad. «Me hace mucha falta, hace dos semanas que no la veo, la extraño un montón» aseguró. Por su parte, la ex hermanita optó por lanzar indirectas a través de sus redes. Hace algunas horas compartió un contundente mensaje, que estaría dirigido al cordobés, y se mostró con lágrimas en los ojos. La indirecta fue compartida en su cuenta oficial de TikTok y decía: «El hombre que realmente quiere estar contigo, se la juega. Así, sin pretextos, se la juega. Le vale madre el tiempo, la distancia, los kilómetros, todo. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre que tenga la capacidad de conocerte, va a descubrir cosas que nadie más ha descubierto en ti. Y se va a dar cuenta que una mujer como tú, es una en un millón, y que jugársela por ti, siempre va a valer mucho la pena». Los exparticipantes del reality comenzaron su relación dentro de la casa más famosa del país a días de haber ingresado. Estuvieron súper juntos durante toda la estadía, aunque se peleaban con frecuencia. Muchos no apostaban a su continuidad al salir, pero sin embargo, siguieron. Tienen un fandom muy grande que ansía su reconciliación, después del posteo de Coti, ¿volverán?.