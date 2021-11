La contundente foto que compartió Natalie Weber en medio de los rumores de crisis con Mauro Zárate

Hace un tiempo, Cinthia Fernández contó que Natalie Weber y Mauro Zárate habían vivido una pequeña crisis de pareja. Pese a los rumores que circularon al respecto, en las últimas horas, ella dejó claro que están mejor que nunca.

Cinthia es muy amiga de Natalie porque en su momento fue botinera, cuando salía con Matías Defederico.

“Con vos todo lo que con nadie nunca. Qué lindo es sentir que ahí es y que ahí sea. Te amo”, escribió Natalie Weber junto a una postal donde se la ve acaramelada con Mauro. De esta manera, la expanelista de “Pampita Online” desmintió los rumores de separación y demostró que sigue muy enamorada del futbolista.

Mauro y Natalie pasaron por el registro civil de la calle Garay, en Olivos, el 1 de julio de 2011.

Qué había dicho Cinthia

A través de un juego de preguntas y respuestas en Instagram, Cinthia Fernández contó qué había pasado con la pareja de Mauro Zárate. “Mauro está jugando en Brasil y ella se vino a la Argentina por los chicos, por el colegio. Tuvieron discusiones que no fueron de índole matrimonial, pero ya está todo solucionado. Se rayó, lo dejó de seguir pero nada, pavadas que una hace a veces. Nada grave”, aseguró sobre Natalie Weber y su estado sentimental.

Recordemos que Natalie y Mauro llevan más de diez años en pareja y tienen dos hijos en común: Mía y Rocco. Pese a que les gustaría ser padres por tercera vez, ella explicó que no puede quedar embarazada de nuevo. “Me encantaría. Lamentablemente por prevención, mi cuerpo no puede tener cambios hormonales ni recibir tratamiento hormonal (el embarazo es una revolución de hormonas durante los 9 meses), por eso junto al médico tomé la decisión hace dos años de hacerme la ligadura de trompas”, contó a través de su cuenta de Instagram.

En agosto, Natalie y Mauro celebraron en familia el cumpleaños número 6 de Rocco.

Cabe señalar que hace unos años, en 2016, Natalie tuvo cáncer de mama, por lo cual debió someterse a varios tratamientos. Cuando un usuario en la web le consultó por si ahora temía volver a padecer una enfermedad, la famosa sostuvo: “Sí, claro que tuve y tengo miedo. Ese miedo no se va nunca más. Pero creo que uno atrae lo que piensa, entonces trato de no pensar nunca en eso y hago mucho control mental. Me acuerdo de las palabras de mi psicóloga y respiro profundo cuando me viene un pensamiento negativo”.