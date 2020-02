La construcción perdió 25.000 puestos de trabajo en tres meses por el freno en la Obra Pública

La estimación en el sector privado es que en total hay aproximadamente 360.000 trabajadores en la construcción. Y que en los últimos tres meses ya se perdieron 25.000 puestos de trabajo en la construcción. “Aproximadamente estamos en ese número. No se ha movido ni una piedra”, señaló un empresario del sector que suele transitar los pasillos del poder. “Sabemos que hasta que no se llegue a una solución con la deuda no vamos a tener absolutamente nada. Por lo menos es lo que nos transmitieron hasta ahora y es lo que nos queda claro porque no hay presupuesto. Pero la situación es acuciante”, dijo a Infobae.