La confesión de Yanina Latorre tras los dichos de Moria: “Me gusta mucho Noelia Marzol”

En una entrevista otorgada hace unos días a Radio Urbana, Moria Casán brindó algunas fuertes declaraciones hacia la figura de Yanina Latorre.

Consultada acerca de si le creía el personaje mediático a Latorre, La One manifestó su punto de vista, expresando que la postura de la panelista era funcional al show televisivo.

Además, agregó que tras las humillaciones que vivió Yanina, luego del escándalo en el que estuvieron involucrados su marido y Natacha Jaitt, según su opinión, la angelita quedó con una tendencia hacia las mujeres.

Como no podía ser de otra manera, la respuesta de la popular panelista de LAM, no se hizo esperar, y realizó su descargo en vivo.

“Vos Moria fuiste la primera que me llamó y me dijo que un cuerno se lo come cualquiera. Pero ahora se molestó porque di dos informaciones que a ella no le gustaron. ¿Qué tiene que ver Natacha?, que en paz descanse. Sos una pobre mujer, Moria”, expresó de manera rotunda la esposa de Diego Latorre.

Para distender un poco la situación, Ángel de Brito llevó el debate hacia las declaraciones de Moria que afirmaban que a su polémica angelita le gustaban las mujeres. “Me gusta mucho Noelia Marzol”, afirmó, sin ningún tapujo la figura de Canal Trece, aclarando de igual manera que esa no es su inclinación.

Horas después, Noelia Marzol se hizo eco de los dichos de la popular panelista televisiva y compartió un posteo de Twitter del portal Ciudad, manifestándose al respecto. “¡Pero claro! Banco el amor”, escribió la modelo.