La confesión de Silvina Scheffler, la profe de Gran Hermano: “Estoy soltera desde que me separé de Nito”

Silvina Scheffler, o más conocida como “la Profe” saltó a la fama luego de su paso por Gran Hermano en la edición del 2007. Allí, se hizo conocida en todo el país por ser la profesora de gimnasia de la casa.

Luego de su paso por el reality, Silvina Scheffler, tuvo un raid mediático y hasta fue pareja de Nito Artaza. En esos tiempos, la pareja se mostraba públicamente en diferentes eventos, lo que le dio a “la profe” mayor popularidad.

Sin embargo, la relación entre ellos no prosperó, y una vez separados Silvina decidió alejarse de los medios. Lo cierto es que, la ex participante de Gran Hermano, cortó en el año 2015 y asegura que desde entonces no volvió a estar en pareja.

Silvina y Nito estuvieron casi cuatro años juntos. Plantearon algo serio cuando transcurría el 2011 y también apostaron por la convivencia. Sin embargo, en noviembre del 2015, la relación entre ellos terminó abruptamente.

“Existe un gran cariño, respeto y afecto por la relación que hemos tenido. Nos queremos muchísimo”, confirmó el humorista en su momento tras la separación.

Hace unos días, en su paso por Mañanísima, programa conducido por Carmen Barbieri, “la profe” habló con detalle de su estado amoroso.

Todo empezó cuando la conductora le preguntó si está enamorada. A lo que Silvina respondió:

“No, estoy soltera desde aquella época (2015, cuando me separé de Nito)”.

Por su parte, Pampito quiso indagar un poco más e insisitó: “¿Quedaste enganchada con Nito?”.

A esta consulta, Silvina Scheffler desmintió que siguiera enamorada de su ex, pero confesó que había tenido una cita el día anterior.

“Ah, bueno, entonces no estamos tan mal”, cerró con humor Carmen, aunque Silvina aclaró que no está en pareja con nadie.

Actualmente, Silvina Scheffler, sigue trabajando como profeso de fitness y lo muestra en sus redes. Además, lo que no perdió fue su belleza y encanto natural.