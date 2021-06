La confesión de Sabrina Rojas luego de separarse de Luciano Castro: “Divina como estoy, es el momento ideal para quedar soltera”

La ex modelo fue a ver “Sex” junto a un grupo de amigas y, al término de la función, dio detalles sobre los motivos de la ruptura con el padre de sus hijos.

Hace poco más de un mes, se supo que Sabrina Rojas y Luciano Castro habían decidido separarse después de once años juntos y dos hijos en común. “Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia”, afirmó la ex modelo el pasado 20 de mayo en una declaración que fue publicada por Ángel De Brito a través de su cuenta de Twitter.

Más tarde, ella también publicó una historia en Instagram con una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con el conductor de Los Ángeles de la Mañana, en la que daba más detalles del buen vínculo que mantiene con su ex. “Ayer fuimos a almorzar afuera, hoy vino a casa también a almorzar. La idea es seguir compartiendo en familia. ¡Después la vida dirá!”, decía en el chat.

El mensaje que Sabrina Rojas le mandó a Ángel de Brito El mensaje que Sabrina Rojas le mandó a Ángel de Brito

El mensaje que Sabrina Rojas publicó en Instagram El mensaje que Sabrina Rojas publicó en Instagram