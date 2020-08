La confesión de Pampita acerca de cómo es en la cama; “creo que soy un recontra 10, nunca he recibido quejas”

Pampita ha estado involucrada en distintos escándalos relacionadas con sus parejas, pero siempre la modelo decidió no dar declaraciones acerca de los hechos que suceden puertas adentro de su casa como así también los detalles de cada relación amorosa que tuvo.

Por eso, este lunes la modelo sorprendió con sus declaraciones acerca de su vida amorosa, puntualmente sobre las relaciones sexuales. “¿Qué puntaje te ponés en la cama?”, fue la pregunta que le realizaron en el programa Mujeres, donde estuvo de invitada.

Media incómoda con la pregunta, la modelo preguntó si el puntaje era del 1 al 10 y decidió contestar: “¡Yo creo que soy un recontra 10!”, y agregó: “Nunca he recibido quejas al respecto. No sé. Siempre se puede aprender un poco, o dar más… pero yo creo que estamos bastante bien”.

Pero claro que no dudó en advertir: “Me estoy vendiendo bien, ¿no? Habría que preguntarle a los demás, no a mí”, indicó muy simpática. Pero no fue de lo único que hablo, ya que el juego de preguntas también abordó el hecho de la traición, algo que vivió en pareja con Benjamín Vicuña.

“Duele el sentirse engañado, la mentira. Si uno traiciona pero es el corazón el que eligió otra cosa, todos somos humanos y lo podemos entender”, dijo Pampita que claro todo sobre este tema se relaciona con el gran escándalo con Vicuña y la China Suárez.

Y luego indicó: “Yo no sé si el que perdona, perdona del todo. Las heridas van quedando, no sé cómo es eso. También depende de la etapa de tu vida. Hoy en donde estoy parada no hay lugar para la duda, la traición, las inseguridades”.