“La coneja”, una rubia de medidas perfectas y que se define “fan del bikini & fashion booty girl”

(Por Valentina Romero) Ésta hermosa rubia, si bien es joven, bella, como pocas, tiene la posibilidad de recorrer el mundo y darse todos los gustos. Pero como no le es suficiente, nos contó que va por más y que aún, tiene muchos objetivos por cumplir.

Cuenta con unas medidas que son para el infarto y consigo lleva 90-54-90. Dueña de un rostro angelical, “La coneja” nos cuenta toda su intimidad y deja en claro que es una chica que le encanta los lujos.

¿Cómo haces para mantener ese lomazo? ¿Seguís alguna dieta?

-Gym intento pero no soy nada regular, tengo un par de amigos entrenadores que me vuelven loca para ir, pero voy una vez al mes con suerte. Nunca pude hacer dieta! Siempre como todo lo que quiero pero ahora estoy intentando (sin éxito comer un poco mejor). Lo que si me ayuda a mantenerme curvilínea es un corsetting de entrenamiento que uso para reducir la cintura, empecé con 61cm y hoy tengo 54cm y aunque mi objetivo es llegar a 50cm, ya mi cintura siempre es tema de conversación común a donde voy.

¿De qué signo sos? ¿Te sentís identificada?

-Soy de Cáncer, nací el 23/06/99 (20 años) nunca creí en los signos hasta que escuche un video que me hizo poner los pelos de punta porque advino muy específicamente todo lo que me paso y pasaría. Dicen que las personas de Cáncer somos muy intuitivas y si podría decirse que soy media bruja a mí no me toman de boluda nunca.

¿Cómo conseguiste la fidelidad de tus seguidores? ¿De qué zona sos?

-Todo empezó más o menos a mis 17 años cuando ya era muy escandalosa, se puede decir que nunca me importo la opinión de los demás, hice todo lo que quise con quien quise cuando quise y eso convirtió un apodo dulce que es mi alter-ego (la cone) en un apodo más bien sensual-sexual rebelde sin límites y Adonde sea que iba se notaba que llegaba la cone y sus conejitas nos cantaban en las fiestas nuestro himno “coneja house coneja house” en ese entonces yo vivía con dos amigas y éramos un descontrol. Teníamos un Instagram de vivos con muchísimos seguidores que se llamaba conejahouse y lamentablemente fue cerrado porque se salía fuera de control en cada transmisión.

¿Te gusta vivir ahí? ¿Si tuvieras que elegir un país para irte a vivir a donde te irías?

-Actualmente vivo en puerto madero y me encanta. Me cambiaría de edificio solamente ya que en donde estoy me odia Administración y seguridad, voy pagando más de 100.000 en multas nada más, la mayoría por una fiesta que hice en mi cumpleaños al estilo “qué pasó ayer” donde para mí la culpa la tuvo seguridad del edificio por dejar pasar a gente que no estaba invitada y Bue también los guardias privados que contrate, hice una fiesta para 50 invitados y entraron 120. Intentaban colarse hasta por la cochera y terminó con la intervención de prefectura, adentro de mi departamento también habían mozas vestidas con la ropa que Playboy me prestó para el evento, bailarinas gogo vestidas de conejas bailando tras el dj e invitados famosos.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres?

-Ya he pensado en irme a vivir afuera pero amo el jetset que tengo con mi grupo de amigos, somos un grupo de pendex privilegiados con muchos beneficios algunos que heredaron de sus papis otros como yo los hicimos por nuestro propio merito pero en general todos pudientes y con ganas de conquistar el mundo. Si tuviera que irme a vivir a otro país definitivamente sería Paris ya tengo muchos amigos y amores ahí asique no sería nada difícil.

Por suerte como soy dueña de Corsetting no tengo un horario fijo de trabajo, básicamente yo elijo mi tiempo libre y lo que más me gusta hacer y mi vicio favorito es VIAJAR. Desde chiquita cuando vivía en Córdoba en un pueblo mi sueño era poder conocer todo el mundo y lo estoy cumpliendo de a poco. Lo más lindo son las relaciones y los amigos que uno hace, las culturas distintas que te nutren la mente y el alma y te hacen sentir distinto en cada viaje.

¿Cuáles son tus medidas? ¿Estas conforme con ellas?

-Actualmente mis medidas exactas son 90-54-90 No estoy conforme quiero bajar la segunda y subir la tercera!!! Este año es para mí, me lo puse como meta y siempre cumplo mis objetivos.

¿Cuál es tu postre favorito?

-Mi postre favorito es del Restaurant tinta definitivamente, es un volcán de dulce de leche con helado de banana exquisito, de hecho a veces voy solo para comer el postre y alcoholizarme un poco, voy tan seguido que nos abren un vip y comemos con los dueños.

A la hora de vestirte… ¿Pensas tus outfits el día anterior a usarlo? ¿O sos más espontanea?

– Bueno jamás pude ser organizada hace un año contraté una asistente personal porque si no mi vida iba patas para arriba, hoy en día se convirtió en mi mejor amiga y la llevo de viaje por todo el mundo porque sin ella ya no puedo vivir, de hecho paso a ser la administradora de toda mi empresa y futura socia en proyectos. Siempre le digo que somos como Paris y Kim. Ella a veces me ayuda con el vestuario pero la verdad somos bastante espontaneas lo que si tenemos un diseñador que nos hace toda la ropa a medida y eso es un éxito.

¿Cuál fue la primera marca que te contacto?

– La primera marca fue cool cuts, pero anteriormente había participado en un concurso de belleza donde nos patrocinaban varias marcar aunque no era tan personal, mucho tiempo hice canjes hoy en día como ya no me hacen falta prefiero vender publicidad por mi imagen.

¿Alguna vez pensaste que ibas a tener tantos seguidores en Instagram?

-Yo creo que siempre supe que iba a ser muy escandalosa, desde chica era media artista hice varios casting como actriz y quede aunque lo abandone a los 10 porque no tenía padres que me llevaran y los productores lo exigían si o si, hubiese tenido más seguidores pero me cansé de que me cerraran Instagram por cualquier cosa sino hubiese crecido mucho más estoy esperando que salga una nueva red social sin tantas restricciones para explotarla.

¿Qué consejo le darías a tu vos de hace 5 años atrás?

-Creo que en primer lugar me diría no confíes en nadie, tranquila no te estreses vas a conseguir mucho más de lo que siempre quisiste, deja de preocuparte por todo el mundo y primero pensa en vos y sobre todo se feliz porque pase lo que pase la vida es para divertirse.

