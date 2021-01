La concejal más bonita del país, Candela Correa, habló de todo; ley del aborto, actualidad del pais, gustos íntimos y más.

(Por Ciudad Noticias); la concejal que fue noticia haces unos meses por su manera sexy de vestir en las sesiones, abordó temas de actualidad, se mostró en contra de la ley del aborto, aseguró que varios políticos importantes, entre ellos, mujeres,intentaron seducirla y también, dio detalles de la ropa interior que le gusta usar. Un dato, detesta los corpiños. Nota exclusiva con Candela Correa, la funcionaria que ratonea a todos.

¿QUE ANÁLISIS HACES DE LAS POLITICAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA?

-Mi punto de vista es que es una gestión de gobierno horrorosa, está bien que tuvimos pandemia y demás pero destruyeron la economía, fuimos el país que más tiempo tuvo cerrado.

¿CÓMO CALIFICARÍAS EL PRIMER AÑO DE ALBERTO FERNÁNDEZ EN LA PRESIDENCIA?

-No tenemos una positiva.

La gente quiere trabajo, no quiere planes, no quiere IFE, la gente quiere trabajar y este gobierno lo que hace es militar la pobreza es empobrecer cada día más.

¿ESTÁS A FAVOR DE LA LEY DEL ABORTO?

-No estoy a favor del aborto, el aborto es violar los derechos constitucionales que tenemos el derecho a la vida. El derecho más importante !

Argentina reconoce la vida desde el momento de la concepcion en el seno materno, eso lo dice nuestra constitución y todos los tratados a los que nos hemos adherido tratados internacionales.

No se puede estar a favor del aborto de ninguna manera, solo en los casos contemplados en el código penal.

«Creo que hay que empezar a enseñarle a los jóvenes, los verdaderos valores de la vida y los límites. Tienen que aprender que cada acto tiene sus concecuencias.

Falta más educación sexual integral en las escuelas».

REVOLUCIONASTE TODO POR TU FORMA DE VESTIR Y QUE LA VERDAD, VAS MUY ELEGANTE A SESIONAR, PERO NUNCA FALTAN LOS DESUBICADOS QUE TE CUESTIONARON. ¿SEGUISTE CON TU IMPRONTA?.

-La verdad que fue una locura porque vengo de una rama totalmente distinta que no es la política. Yo vengo del deporte y encontrarme con un mundo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada y luego me hayan aceptado y adaptado a mis maneras, mis redes,la verdad que es una manera de desestructurar a un mundo muy machista , esta bueno.

«No cambie mi manera de vestir, sigo haciéndolo de la misma forma y es algo que esta bueno como mensaje poder trasmistirselo a la sociedad, porque no tiene nada que ver como somos en el trabajo, como somos en la vida con nuestros hijos, y tener en cuenta ésta frase;-El hábito no hace al monje-. Y como dije en varias oportunidades, hay personas que se tapan desde el cuello hasta los pies y nos roban a dos manos. Entonces no nos llevemos por impresión o prejuicios, hay que darle la oportunidad a una persona para que pueda demostrar lo que puede hacer a la sociedad o lo que fuese» .

¿CÓMO SE MANTIENE ESE LOMAZO MAS ALLA QUE DE CARA SOS HERMOSA?

-No soy tan linda de cara y de cuerpo. La verdad que me gusta mucho bailar. Doy clases de gym aquí a las mujeres de Salta, una gimnasia que se llama (ritmo fitness) que es una combinación de ejercicios con baile. Algo muy intenso. Asique con eso me mantengo.

¿ALGÚN POLITICO IMPORTANTE SE TE LANZÓ?

-Te diría que varios políticos importantes y no tanto también. Hasta mujeres. Pero como dije en un principio, jamás mesclaria mi trabajo con algo tan personal porque lo tomo con mucha responsabilidad.

¿SI SALIERA UNA PROPUESTA PARA EL BAILANDO ACEPTARÍAS?

-La verdad que no le cierro las puertas a nada. Sería una gran oportunidad para que puedan conocer un poco más de mi provincia y para poder cumplir a lo mejor, algo que tenía pendiente.

¿TANGA, CULOTE O HILO DENTAL?

-Sin corpiño siempre y abajo mínimo me gusta sentirme sexy, mi ropa interior siempre es lo más chiquito, rojo, negro o blanco, no me gusta nada más.

ADEMÁS LA BLONDA SALTEÑA ASEGURÓ;

‘Soy una persona que le gusta sentirse bien conmigo misma. Soy una persona que desde la ropa interior hasta lo que me pongo tiene que gustarme y hacerme sentir sexy. Muchas veces me compro cosas para verme bien yo, para sentirme plena y para sentirme mujer.

Es increíble porque muchas veces por ser madre, dejamos todas esas cosas y no hay que perder la esencia’.

«Después ropa interior uso muchas, muy chiquititas, corpiño no uso, no me gusta».

¿METISTE TOPLESS YA?

-Sí, quien no lo ha hecho, hasta mis amigas. Si queremos broncearnos bien, hay que hacerlo.

¿A QUÉ FAMOSA INCORPORARIAS A UN TRIÓ?

-No hago trío por que soy celosa. No comparto con nadie. No soportaría.

¿QUE ESPERAS PARA 2021?

-Espero que nos encuentre más compañeros , menos egoístas y con menos violencia.

¿QUE TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-Que me puedan dar protagonismo, contar en mi intimidad como soy, quien soy y así conocerme un poco más.

Les agradezco y les mando un beso enorme.

Así cerró la nota la concejal más hot y más bella del país, que logró acaparar la mirada de todos tras su exposición.

En tiempo de verano y teniendo en cuenta la gran cantidad de lectores que nos han pedido que entrevistamos a ésta hermosa salteña, seguro no faltará oportunidad para un ping pong bien hot. ¿Se animará Candela Correa?