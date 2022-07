La concejal Mariana Casabone reveló su simpatía peronista y kirchnerista

(Por Ciudad Noticias): “El peronismo enamora” es la frase que está escrita en la pared, al lado de una gran bandera argentina, adentro del bar “Perón Perón” en el barrio porteño San Telmo. Y no hay dudas, que esa frase tiene sus encantos, aunque sea por redes sociales, ya que la concejal del distrito de Saavedra, por la UCR –PRO (Juntos) , Mariana Casabone dio su like a la foto del emprendimiento gastronómico, en la red social del diario La Nación, sacando a relucir que su corazón está con todos. O sea, una pierna en cada canoa, para no caerse al agua.

La edil Casabone sin ponerse colorada, dio “me gusta” a la síntesis de Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirchner, ya que el bar busca justamente mostrar, acobijar los recuerdos de los “muchachos y las muchachas peronistas”.

Poner me gusta no hace a la cuestión, la concejal Casabone es libre de hacer lo que le plazca con sus redes sociales, pero eso, no hace más que confirmar que la concejal muestra su lado justicialista- kirchnerista, como tantas veces se rumoreó acerca de la dudosa militancia por la que llegó a la banca del Honorable Concejo Deliberante, de la mano del intendente Gustavo Notararigo.

“Perón Perón” quedará inaugurado el próximo martes a las 20.25, momento en que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Evita. Aprovechando las vacaciones, tal vez, Casabone se haga una escapadita hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Estará practicando la marcha peronista?.