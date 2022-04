La concejal Ércoli está contra el Juzgado de Paz, las políticas de género y un refugio para las víctimas

(Por Ciudad Noticias): Su largo camino en el mundo de la política para vivir de la “teta del Estado”, muestra a las claras que Silvana Ércoli en su paso por la oficina de Políticas de Género y en el Servicio Local de la Niñez sirvió justamente para hacer un poco de poder y cobrar todos los meses jugosos habares.

Insólitamente en la pasada sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Saavedra, la corvattista fue contra todo lo posible en materia de género, y se abstuvo de acompañar un pedido de informe desde el Juzgado de Paz.

Semilla del mal

Ércoli, una de las que se encargó de vender “pescado podrido” durante el 2019 en lo que hemos denominado “La causa que no fue” inventando sendos informes para perjudicar al conductor radial Pablo Daniel Peralta y quien representa al bloque de Unidad Peronista se negó a acompañar un proyecto para requerir un informe al área de política de género del municipio saavedrense, donde el juez de Paz Guillermo Fischer solicita la habilitación de una casa de abrigo o refugio, botones antipánicos y lo más grave, que dese esa área no le contestan los oficios y muchos menos, no hay avances en trabajos en red para la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Ércoli que tuvo todo el poder con la venia del entonces intendente Hugo Corvatta y el exsecretario de Gobierno Diego Marezi para filtrar información con real malicia a los “ensobrados” para esmerilar a Peralta, ahora que le toca mostrar sus agallas y verdadero plan de trabajo, se abstuvo y dice que todo lo que propone el magistrado Fischer no hace más que “revictimizar” a las agredidas o denunciantes.

Desvergonzada

En tiempos donde no se puede ser tibios o titubear la concejal señaló: “El botón antipánico deja a la víctima a cargo de su propia seguridad porque es una herramienta individual y la violencia de género es un problema social” y dijo no estar de acuerdo con la misiva de Fischer al sostener que “muchas políticas públicas fracasan”. Y además, pidió en pocas palabras que el juez de Paz y su personal, como parte del poder judicial “tiene que tener una formación en perspectiva de género, porque el sistema judicial revictimiza una y otra vez. Es urgente la reforma de dicho sistema”, disparó la edil corvattista.

Ércoli no se cansa de mirarse el ombligo y debiera saber de la vigencia de la Ley Micaela promulgada el 10 de enero de 2019 que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.

También tendría que saber que la provincia de Buenos Aires adhirió a la misma, por lo que ella manda a Fischer a capacitarse, cuando al mismo tiempo rebotó todas las opciones para un trabajo integral, que permitiría al municipio contar con herramientas acordes al actual escenario donde los femicidios en nuestro país no ceden.

Ércoli quiere que el juez y su personal se capaciten ¿ y por casa cómo andamos concejal?

Hasta la próxima.