La Comisión Asesora Vial analizó presupuesto y avances para fortalecer el área vial del distrito

(Por Ciudad Noticias): En la mañana de hoy se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión Asesora Vial en las instalaciones del Concejo Deliberante del distrito de Saavedra.

Durante el encuentro, del que participaron los integrantes de la comisión y el secretario de Gobierno y Hacienda Municipal, se abordaron distintos temas vinculados al funcionamiento y las necesidades del área vial.

Entre los principales puntos tratados estuvieron las cuestiones presupuestarias, los avances en la construcción de vados y la organización del personal destinado a las tareas viales.

Además, se analizaron posibles líneas de acción orientadas a mejorar el equipamiento del área, uno de los aspectos considerados necesarios para fortalecer la capacidad de respuesta y el mantenimiento de los caminos del distrito.

La reunión permitió avanzar en el análisis de las necesidades actuales y en distintas alternativas para optimizar los recursos destinados al sector vial.