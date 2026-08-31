La Comisión Asesora Vial analizó presupuesto y avances para fortalecer el área vial del distrito

(Por Ciudad Noticias): En la mañana de hoy se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión Asesora Vial en las instalaciones del Concejo Deliberante del distrito de Saavedra.
Durante el encuentro, del que participaron los integrantes de la comisión y el secretario de Gobierno y Hacienda Municipal, se abordaron distintos temas vinculados al funcionamiento y las necesidades del área vial.
Entre los principales puntos tratados estuvieron las cuestiones presupuestarias, los avances en la construcción de vados y la organización del personal destinado a las tareas viales.
Además, se analizaron posibles líneas de acción orientadas a mejorar el equipamiento del área, uno de los aspectos considerados necesarios para fortalecer la capacidad de respuesta y el mantenimiento de los caminos del distrito.
La reunión permitió avanzar en el análisis de las necesidades actuales y en distintas alternativas para optimizar los recursos destinados al sector vial.
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