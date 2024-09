La colaboración menos pensada: Paris Hilton y María Becerra juntas en un proyecto musical

Conocida popularmente como “La Nena de Argentina”, María Becerra no para de sorprender a sus fans ya que la cantante lanzó una nueva canción con la reconocida artista Paris Hilton.

La mediática estadounidense cansada de ser considerada solo por su famoso apellido, comenzó a formarse su propio camino en la industria de la música lanzando un álbum en el año 2006.

Tras casi dos décadas de dejar este proyecto, anunció su nuevo disco llamado “Infinite Icon” y eligió a la Nena de Argentina como colaboradora para el undécimo tema. Se trata de una canción llamada “Without Love”.

Esta pieza musical fue producida por Sia, la reconocida artista estadounidense, y relata la historia de un primer amor. Este tema es la mezcla perfecta entre pop y electrónica.

El fragmento dice: “Me encanta sentir tu calor, no puedo vivir sin tu amor, porque morí cuando me miraste así. Estaba tan ciega que en tus ojos yo me vi, ya no hay nadie más, nunca te vayas lejos de mí. Don’t wanna live without love, everything about love, don’t wanna live without love”.

Cabe resaltar que es una de las pocas colaboraciones que la cantante realiza en inglés y además, fue totalmente inesperado dado que no realizó ningún anuncio en sus redes sociales oficiales.