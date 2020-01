“La cola nuestra de cada día”, Nazarena Vélez se filmó en tanga frente al espejo

Nazarena Vélez estuvo por San Rafael, Mendoza, y sorprendió a sus fanáticos al posar en tanga frente al espejo. Sus divertidos videos.

“¿Y la cintura?”, escribió Nazarena Vélez en sus historias de Instagram. Junto a su texto añadió una serie de emojis y un video, que la muestra posando frente a un espejo (de lo que parece ser un hotel) en San Rafael, Mendoza.

Luego, comentó: “Hablemos de la gente que usa la tanga… no así (a la altura de la cinutra), sino así (por encima). ¿Vieron que se usa el tiro alto? No me puedo acostumbrar”. Si bien la calidad del video no es la mejor, se entendió su análisis.

En total, fueron tres historias las que subió a su cuenta oficial de Instagram. “Sumergida en una película de los años ochenta”, escribió en la segunda. El video es casi el mismo: está en ropa interior frente al espejo de la habitación.

“Me siento como mi tataraabuela. Necesito que sea bajo. (Luego se vuelve a subir la tanga para que quede en tiro alto) Pero queda mejor, te hace cintura… yo que no tengo. Yo que tengo menos cintura que un pollo“, complementó Nazarena Vélez.

Mientras iba hablando, hacía zoom con la cámara frontal de su teléfono celular para mostrarle a su millón y medio de seguidores en Instagram cómo le quedaban ambos looks (tanga tiro medio y tiro alto).

“La habitación tiene una humildad que me pone de rodillas”, escribió la madre de Barbie Pucheta en su última historia referida al tema. A eso añadió el emoji de una cara con los ojos mirando hacia arriba, denotando la ironía de la que estaba cargada su frase.

Es que en esta tercera historia ya no aparece de frente, sino de costado. “Y ahora… el culo nuestro de cada día. Siempre, siempre, siempre ahí”. Si bien la iluminación no es la mejor, ya que el cuarto está con las cortinas cerradas, se puede llegar a ver de lo que está hablando.