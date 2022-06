La China Suárez y Rusherking hicieron una producción de fotos juntos y despertaron la polémica

La actriz y el cantante formaron parte de la campaña de una famosa peluquería y en las redes los usuarios hicieron todo tipo de comentarios.

La China Suárez y Rusherking participaron por primera vez de una campaña de fotos juntos. La pareja, junto a la cantante Emilia Mernes, posó para una publicidad de una famosa peluquería de Buenos Aires y en las redes los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para opinar al respecto.

La actriz y los artistas lucieron un conjunto de cuero. Los primeros en mostrar parte de la campaña fueron los protagonistas, que compartieron los videos en sus cuentas de Instagram. Allí se los pudo ver al ex de María Becerra en el medio, con las dos mujeres a su lado.

Semanas atrás, Luli Fernández adelantó que se venía este proyecto y reveló que la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio no quiso estar sola con su novio para no generar polémica. «Armaron todo mega confidencial. No estuvieron solos. En medio de la producción llega Emilia Mernes que también forma parte de esta campaña. Ella no quiso hacer fotos sola con Rusherking. Las fotos eran Rusherking con ellas dos. No quería estar con él solo para no armar polémica», expresó la panelista de Socios del Espectáculo.

Al ver las imágenes de los tres, los usuarios reaccionaron en Twitter y dejaron todo tipo de comentarios. Fue la cuenta @badgyaItom la que reveló que les dan «malas vibras» y el tweet de inmediato juntó más de 55 mil me gustas y cientos de comentarios de quienes admitieron que les sucedía lo mismo. «Sacando a Emilia, obvio», «Si, toda la mala vibra se siente en esta foto», «pensé que era la única que lo sentía», «Canceladísimos», fueron algunos de los mensajes.

las malas vibras q dan estos tres https://t.co/9cEoZinx9C — tom¡ (@badgyaItom) June 21, 2022

Dioooos pensé que yo sola pensaba eso y vi esto. Gracias https://t.co/Q3DcbOQtOL — Sabrina. (@SabrinaAilenRP_) June 22, 2022

Parecen los malos de las winx jajajajajajajaja https://t.co/yQQlUoe25u — ca🧡 (@casicasandr4) June 22, 2022

Sisi toda la mala vibra se siente en esta foto https://t.co/dCWkha4zCC — Valentina 🖤 (@valentina_telis) June 22, 2022

Emilia salí de ahí te lo suplico https://t.co/Do0dnBtx71 — 𝓜𝓲𝓵𝓮• (@Mileee_Aranda) June 22, 2022

te meten los cuernos cinco veces antes de que toques el piso https://t.co/pK72eDgbwW — morada 🌾 (@moramohser) June 22, 2022

Nunca estuve tan de acuerdo con algo https://t.co/ZxK2qQsaid — Elba Gina (@florferrari) June 22, 2022

literalmente, me cae uno peor que el otro https://t.co/p1YnLPvb0L — valen (@museofdisaster) June 22, 2022

Pensé que solo a mi me pasaba https://t.co/k3Q6t1MqWo — Juli,no julieta (@JulietaCorchue2) June 22, 2022

que mal me caen por favor — Hele ⛓ (@0Charlyeimy) June 21, 2022

la foto de la china suarez con rusherking y emilia mernes pic.twitter.com/8zcYUOkjjd — camila. ✨ (@camigrazzini) June 22, 2022

Che rusher date cuenta te están usando más que de lo que me han usado a mi https://t.co/DUohfjYIEz — 𝕰𝖑𝖎𝖆𝖓𝖆 (@elii_redmond) June 22, 2022

AY NO Q VERGÜENZA, EMILIA MALA AMIGA YA ME CAE MAAAL 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠 https://t.co/VxdSLszfUl — 💌 sol (@solretriste) June 22, 2022