La China Suárez ubicó a L-Gante: «Cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba»

Después de pasar unos días en España, L-Gante regresó al país y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue abordado por periodistas que le consultaron por el debut de la China Suárez como solista. La actriz no dejó pasar las declaraciones del líder de Cumbia 420 y le contestó sin filtro en sus redes sociales. La polémica comenzó cuando una cronista de Socios del Espectáculo le preguntó a Elián Valenzuela si haría un featuring con Eugenia. «La China Suárez se está lanzando como solista. ¿Hay chances de una participación?», quiso saber. «Uh. ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?», respondió él. Por su parte, la novia de Rusherking sintió estas palabras como un ninguneo por parte de su colega y no dudó en contestarle públicamente. A través de su cuenta de Twitter, la China le marcó: «Querido ‘lgante’ cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales». Querido “lgante” cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba 🫶.

