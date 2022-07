La China Suárez sobre su nueva canción: “La escribí en medio de un ataque”

Anoche a través de la plataforma Star Plus, Eugenia La China Suárez lanzó su primer videoclip. “Lo que dicen de mí”, es su nuevo tema musical, donde plasmó todo las críticas que recibió durante este último tiempo. Minutos antes habló en una conferencia y confesó los motivos que la llevaron a escribir.

La China Suárez se encuentra enfocada en su carrera musical y anoche sorprendió a sus fanáticos con su primer tema solista. Cabe destacar, que a mediados de abril, la actriz hizo su primera colaboración en “El juego del amor” junto a Santi Celli. Antes del estreno de su nuevo lanzamiento detalló los motivos que la llevaron a su producción.

La China explicó: “La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción». Sobre los reiterados ataques, la actriz sostuvo: «La gente por ahí piensa que a mí las cosas no me afectan porque tengo una personalidad bastante avasallante, pero la realidad es que soy muy vulnerable, como la mayoría de las personas, sobre todo los que estamos muy expuestos»

En el video se la ve a la actriz subiendo a un escenario frente a varios periodistas que escriben sobre lo que ella habla. Luego la letra de la canción refleja cómo vivió ella la mediatización: “A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter, está mi cama vacía (…) Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir atrás de un falso perfil se esconden todos los días. Me llenan de espinas. A veces me quiero escapar (…)

Duele que me peguen mucho más que a ellos, algo se desarma en el suelo”.

Repercusiones en las redes:

Lo que le hacen a la China Suarez los programas nefastos como LAM es un exacto ejemplo de bullying EN LA TV, A LA VISTA DE TODOS, Y LA GENTE LO APOYA 🤌🏾🤌🏾 La mina no sabe como más hacer para que vean el daño que le están causando. Ojalá paren un poco — Abril Mendez (@abrilmendez_) July 15, 2022

Te presto mi tarea pero no la copies igual….

La portada del debut single de la china suarez es muy parecida a la de flor vigna… #chinasuarez pic.twitter.com/kQkkU4I7qr — Tin1queen (@t1niqueen) July 15, 2022

Acabo de escuchar el tema de la china Suárez y lo único que tengo para decir es:

Me han robado tres minutos de mi vida y quiero que me los devuelvan pic.twitter.com/ucdrzopY0A — Agu (@sabinerad) July 15, 2022

la canción de la china suarez pic.twitter.com/8z1Ow5VmNX — nai (@aidanbdzz) July 15, 2022

‘duele que me peguen mucho más que a ellos’ ame el tema de la China Suárez y no lo pudo haber hecho mejor ❤️ — milanesa (@milygnz) July 15, 2022

Escuchando el nuevo tema de la china Suárez pic.twitter.com/wuQaGwaYP7 — Eugenia (@Eugeniad_) July 15, 2022

Escuche el tema de la China Suárez y solamente voy a decir que no es tan malo.

(Igual le faltó decir lam, Wanda y Mauro esto es para ustedes) pic.twitter.com/bliiLJKb5K — Agus 📚 (@Hanker_98) July 15, 2022