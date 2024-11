La China Suárez se refirió a los rumores de romance con Franco Colapinto

Uno de los temas más comentados del fin de semana fue el encuentro entre la actriz China Suárez y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, quienes fueron captados en una cena en Madrid, donde se los vio muy acaramelados.

Las imágenes los mostraron a ambos saliendo del restaurante madrileño “Los 33” abrazados y de la mano, lo que desató especulaciones sobre un posible romance entre ellos.

La China Suárez y Franco Colapinto: cena en Madrid y rumores de romance

Tras la gran repercusión, Luis Corbacho, amigo cercano de la China Suárez, rompió el silencio y se pronunció al respecto en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, el periodista escribió un mensaje de apoyo: “Te amo China, las que te critican mirando ‘LAM’ en pantuflas con un gordo deprimente al lado, deberían replantearse su vida”.

Reacción de la ex de Benjamín Vicuña

La ex pareja de Benjamín Vicuña no tardó en responder al post de Corbacho. A través de un comentario en redes sociales, la actriz dejó claro su postura sobre las críticas que recibe constantemente: “Yo soy feliz y no jodo a nadie”.

Con estas palabras, la China Suárez reafirmó que no le interesa lo que opinen sobre su vida privada y que sigue adelante sin dejarse afectar por los comentarios externos.

La periodista detrás de las imágenes

La grabación que desató toda esta polémica fue realizada por la periodista Magalí Sica, quien relató el proceso de cómo logró captar el momento en que la China Suárez y Franco Colapinto salían del restaurante.

En un post de Instagram, compartió los detalles de la noche: “La situación comienza cuando nosotras salimos de fiesta a un sitio que queda en Salamanca, que está más alejado de Justicia, que es donde queda este restaurante”, explicó.

Según relató la periodista, fue una amiga quien, al llegar a su casa, le contó sobre el encuentro inesperado: “Una amiga se va temprano porque tenía que madrugar hoy. Esta amiga, cuando está llegando a su casa, nos dice ‘no saben qué me acabo de encontrar, a quién me acabo de cruzar. Acabo de ver a Franco Colapinto y La China Suárez, de la mano, acaramelados’”.

Fue entonces cuando Sica y su grupo decidieron cambiar sus planes y dirigirse al restaurante donde esperaban poder ver a los famosos.

El momento exacto de la grabación

La periodista continuó su relato sobre cómo logró grabar el momento exacto en que la pareja salía del restaurante. “Llega el final del restaurante, nos quedamos hasta las 2:30 y de ahí nos íbamos a ir a otro lugar. No llegamos. 2:20 salí con mi amiga a la puerta esperando a las otras porque 2:30 cerraba el restaurante. 2:28 una amiga dice ‘chicas, miren, La China y Franco Colapinto’. Eran ellos”, contó emocionada.

Sica detalló que, a pesar de que los dos famosos habían ingresado por una puerta de emergencia, salieron por la principal, lo que les permitió ser grabados. “Salieron los dos juntos, por la puerta principal, cuando habían entrado, según me cuentan, por una puerta de emergencia, y fueron a un reservado abajo, que es muy difícil de acceder. Lo tuvieron todo para ellos”, indicó.

Reacciones

Magalí Sica también ofreció su opinión sobre cómo reaccionaron los famosos al ser grabados. “Cuando veo eso, saco el celular. Salen abrazados, de la mano, y cuando empezamos a gritarles y se dan cuenta de que lo grabamos, se sueltan y La China se pone la capucha. A él se lo nota muy nervioso, empezó a caminar rápido, se sacaron la mano y se fueron para la dirección en la que Colapinto tiene su departamento en Madrid”, relató.

Al final, la periodista dejó entrever que la China Suárez parecía estar más tranquila con la situación. “Él no sé si quería que lo vieran, pero ella feliz, saludando. Ella quería esto. Además, si no quería que la vieran, no vas a ese restaurante. Ahí fueron todos, yo me encontré a Chiara Ferragni, Donald Trump, Mauricio Macri. Está bien, te felicito China. El nuevo proveedor. Solamente espero que Colapinto no sea padre pronto. En nueve meses veremos”, concluyó.