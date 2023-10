La China Suárez se le adelantó al Día de las Madres con un Total black look

Este miércoles, la talentosa actriz China Suárez, adelantó la celebración del Día de las Madres con un look Total Black que hizo una declaración de estilo y empoderamiento.

Con su característica elegancia y sofisticación, la China Suárez demostró que la moda es una forma de expresión y empoderamiento para las mujeres, especialmente para las mamás. La cantante y actriz se dejó llevar por su acostumbrada elegancia y potenció su nivel con este lookazo trendy.

Luciendo un Crop Top de tirantes anchos, la China Suárez reveló una figura impecable y una confianza innegable. Este top, que dejaba al descubierto sus hombros y parte de su torso, aportó un toque sexy-chic y vanguardista al conjunto.

La actriz combinó este top con un pantalón slim de algodón, que le daba un aire relajado pero a la vez muy chic a su atuendo.

El cinturón negro de cuero con tachas que formaban círculos entrelazados fue el toque de personalidad y rebeldía que resaltó su outfit. Este accesorio demostró que incluso en un Total black look, se pueden incorporar elementos que añadan un toque rock elegante.

China Suárez. (Fuente: Instagram).

Además, la China Suárez no escatimó en estilo y protección ocular. Completó su look con unos lentes de sol Versace Women’s de 390 dólares, que destacaban por su forma irregular y montura de acetato. Estos lentes llenos de brillo , además de ser un accesorio de moda, le dieron otro carácter al look.

En palabras de la propia actriz, «Mamá es todo», y con este look, demostró que la maternidad no está reñida con la elegancia y la expresión personal a través de la moda.

China Suárez. (Fuente: Instagram).

Con su Total Black Look, la China Suárez se adelantó a la celebración del Día de las Madres con un estilo que irradiaba confianza y actitud, mostrando que ser madre y estar a la moda pueden ir de la mano.

La China Suárez le apostó todas las fichas al color azabache

Con un look Black & White, la cantante se presentó junto a su colega Joaquín Furriel para la Avant Premiere de “El Duelo”. La actriz pisó la alfombra roja de los cines con un outfit simple pero lleno de lujo y glam.

China Suárez. (Fuente: Instagram).

La China Suárez apareció con una remera blanca y arriba de ella un chaleco sastrero negro sin botones, unas mangas de red metalizadas, unos pantalones de acetato negros, botas trendy negras y cartera de Saint Laurent, y obvio, lentes Versace para darle un rango más internacional a su imagen.