La China Suárez se despidió de las playas de Río de Janeiro en microbikini roja: «Alto riesgo»

La China Suárez se despidió de Río de Janeiro de una manera sugerente, como todo una diosa al rojo vivo. Luego de su participación en el desfile de Carolina Herrera, Resort 2024, en Brasil, la famosa dejó sin aliento a sus fans al lucir una microbikini roja que hizo subir la térmica en la playa.

La China Suárez, bien canchera, no tuvo miedo de mostrar su lado más atrevido. Con una microbikini de anudar en cadera y espalda, la actriz dejó ver sus tatuajes, esos diseños que la hacen única. Y no se anduvo con vueltas. No usó ningún pareo para cubrirse, mostrando con orgullo su figura escultural y su piel bronceada.

China Suárez. (Fuente: Instagram).

La microbikini roja de Sangre Japonesa se mimetizó con la alerta roja por la marea, ¡pero eso no detuvo a la actriz! Con seguridad y estilo, la China Suárez desafió el clima y agregó en su posado con su microbikini roja incandescente una potente frase: “Alto riesgo”.

El color rojo intenso de la microbikini resaltaba su belleza y sensualidad, haciendo que las miradas se posaran en ella. La China Suárez sabe cómo llevar una prenda diminuta y convertirla en una declaración de estilo y tendencia. Siempre a la vanguardia de la moda, demostró que es una mujer segura y empoderada.