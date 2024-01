La China Suárez se cansó de las críticas y les puso los puntos a los haters

La China Suárez ha sembrado adeptos y retractores a lo largo de su carrera. En redes sociales recibe halagos y críticas, por un lado quienes la siguen desde sus tiras de Cris Morena y se declaran fans de ella y por el otro quienes no le perdonan su fama de iniciar romances con hombres comprometidos y le cuestionan cada paso que da. Desde que blanqueó su relación con Rusherking sumaron una crítica más: la diferencia de edad con el joven rapero estuvo bajo la lupa durante los meses que duró el romance. Luego de finalizar ese vínculo, la modelo tuvo un acercamiento a Lauty Gram, quien también es nueve años menor que ella y nuevamente fue cuestionada por esa condición. Si bien la actriz intenta hacer oídos sordos a todos esos comentarios negativos, recientemente se hartó de los haters y estalló de la furia tras ser cuestionada por su forma de vestirse. Todo comenzó por una foto que compartió en su cuenta de Instagram en la que lucía moñitos en su cabello y un look total rosa. «Pero que manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas» comenzó el descargo que realizó en un comentario del posteo de la discordia. «Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes. Metanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año» concluyó contundente.