La China Suárez se bajó como jurado del próximo programa de Marcelo Tinelli

Días atrás, Marcelo Tinelli confirmó la fecha de su vuelta a la televisión con su nuevo programa, “Canta Conmigo Ahora”. El conductor anunció que el estreno del ciclo será el próximo 25 de julio y generó gran expectativa.

Si bien se trata de una primera fecha tentativa, la producción ultima los detalles para tener todo listo cuanto antes. Una de las condiciones más importantes es contar con las 100 figuras que serán parte del jurado de artistas que evaluarán a cada uno de los participantes. Entre los primeros nombres de personalidades confirmadas se encontraba la China Suárez, pero ahora decidió dar marcha atrás.

China Suárez Foto: Instagram/sangrejaponesa

Según contó el Chato Prada, las negociaciones con la actriz para sumarse a la competencia de canto no llegaron a buen puerto y no se pudo avanzar con su incorporación al proyecto. “La China no va a estar”, aclaró el productor en una nota para “LAM”.

También contó cómo será el formato que es un éxito en el mundo y probará suerte con la audiencia argentina: “Marcelo va a tener una gran tribuna de jurados. Es impactante porque es una pared de jurado. Hay detrás un gran trabajo de ingeniería. Este proyecto es una gran locura con la que pensamos arriesgarnos”.

Marcelo Tinelli espera arrancar bien con su nueva etapa (Instagram).

Al mismo tiempo detalló que “participarán entre siete y ocho cantantes por programa y la primera temporada durará 10 semanas: las primeras seis serán de clasificación y las siguientes cuatro de instancias finales”.

Quiénes son los jurados confirmados

La información acerca de los primeros nombres confirmados para ser parte del panel de jurados lo anunció Ángel de Brito en su programa de chimentos en América. “Estarán Marcela Morelo, Coti Sorokin, Cande Tinelli y el Puma Rodríguez”, remarcó.

También confirmó a Carlos Baute, Raúl Lavié, Manuel Wirtz y Bahiano “Otro que me encanta y espero que no se detone al aire, es Cristián Castro. ¡Confirmado, recontra firmado, adentro!”, anunció expectante. Y por último resaltó: “La número 10 es una cajita de explosiones, porque es una chica con mucho carácter, con mucha experiencia, muy mediática, con muy pocas pulgas. Es cantante, una estrella latina. ¡Paulina Rubio!”