La China Suárez se adelantó al verano y se transformó en tendencia con con una foto en bikini

Con la llegada del verano y temperaturas en octubre que anticipan un calor intenso, las celebridades han comenzado a compartir fotos en traje de baño. Entre ellas, la China Suárez deslumbró a sus seguidores en Instagram con una bikini negra que resalta la idea de que menos es más. En su domingo soleado, entre imágenes con sus hijos y mascotas, las selfies más comentadas fueron dos en las que posó con gran sensualidad. Por ejemplo, en una de ellas, la actriz se fotografía frente a un espejo, luciendo una gorra roja y el pelo mojado, mientras estira un lado de su bikini. En la otra imagen, se recuesta en una reposera, exhibiendo su abdomen y piernas, rodeada de un hermoso paisaje natural.

Las fotos generaron opiniones divididas entre sus seguidores. Algunos criticaron las imágenes, especialmente la primera, argumentando que desafiaban las normas sobre desnudos en la plataforma. Comentarios como “¿Por qué sube esto?” y “Qué necesidad” no tardaron en llegar. Sin embargo, otros defendieron su derecho a expresarse libremente: “¿Por qué no va a sacar una foto como se le antoje?” y “No me envidien, es mi vecina y es hermosa”, expresaron algunos de sus seguidores.

Foto: Instagram de la China Suárez

La semana pasada, la China también compartió una imagen relajada desde su piscina, deseando a todos una buena semana. Lo que más sorprendió fue su comentario sobre haber ido a entrenar para aliviar un dolor de cabeza: “Ojalá haberlo descubierto antes”, lo que generó curiosidad entre sus fans.

Foto: Instagram de la China Suárez

El domingo, la actriz celebró el Día de la Madre con sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. A diferencia de muchas mamás que reciben regalos, la China decidió darse un lujo a sí misma: una máquina de baile Pump It, similar a las que se encuentran en los salones de juegos. Antes de revelar el regalo, generó expectativa con una encuesta en la que mencionó otras opciones como joyas o zapatos, pero ninguna fue la correcta. Finalmente, mostró su sorprendente auto-regalo, una máquina de baile con doble pista, perfecta para disfrutar en familia.