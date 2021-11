La China Suárez rompió el silencio: “Soy enamoradiza, confío y apuesto a eso”

En una entrevista exclusiva con Alejandro Fantino la actriz habló tras el escándalo por su relación con Mauro Icardi y el escándalo con Wanda Nara. También reveló detalles de su vida y de sus polémicas: “A mí me quieren y me odian por la misma razón, por mi personalidad”.

Al igual que lo hizo Wanda Nara con Susana Giménez en París, la China Suárez tuvo su propia entrevista para dar detalles sobre su vida desde antes de convertirse en famosa de la mano de Cris Morena hasta el escándalo mediático que se generó por ser la tercera en discordia en el matrimonio de la rubia y Mauro Icardi.

La entrevista salió al aire a las 21.30 horas de este lunes a través de la plataforma de streaming Star+, donde se encuentra el ciclo de entrevista “En primera persona” de Alejandro Fantino.

Desde que inició la charla, la actriz expresó que su más grande deseo desde pequeña era tener hijos. No necesariamente una familia, pero sí bebés. Asimismo, dio detalles sobre sus padres y su relación con ellos.

“El regalo más grande que me dieron mis padres es haberse separado”, reveló Suárez, quien señaló que nunca los vio pelearse ni vivió un ambiente de conflicto o de tener que quedarse juntos como pareja solo por los hijos.

Toda la charla fue presentada en blanco y negro, a diferencia de la realizada por Susana a Wanda. En esta se encontraban Fantino y la China sentados uno frente al otro y llevando una charla íntima sobre la vida de la actriz.

“Nunca sentí que debí dar explicaciones. A los únicos que les voy a dar explicaciones es a mis hijos”, aseguró Suárez sobre la decisión de guardar silencio y no dar detalles sobre su vida o los escándalos que ha vivido a la prensa o en redes sociales.

“A mí me quieren y me odian por la misma razón, por mi personalidad”, expresó la actriz, quien también contó que sintió como que intentaron “cancelarla” por el escándalo. “Cancelan a todo el mundo. Aprendí que no es personal”, expresó.

“Las redes sociales son como un tacho de basura para mucha gente”, continuó, asegurando que en la calle nunca vivió un problema o un mal comentario, solo ocurrió a través de las plataformas.

“¿De verdad alguien cree que está en su derecho de cancelar a otra persona? Sabes lo limpio que tenes que estar para cancelar a una persona? Y aun así tampoco tenes el derecho de hacerlo”, manifestó.

Respecto al trato de los periodistas, la ex de Vicuña dijo que entiende y que no esta enojada con el periodismo.

Qué dijo la China Suárez sobre el Wandagate

La actriz no se expresó directamente sobre el tema de ser la tercera en discordia en la relación de Mauro Icardi y Wanda Nara, trató de dar indirectas y no los nombró en ningún momento.

“Hay mujeres que se creen el papel”, señaló. “Es por como nos adoctrinaron y nos metieron en la cabeza el tema de la competencia”, aseguró.

Sobre las infidelidades, Suárez aseguró: “Al hombre nunca se le condena”. Asimismo, sobre si estaría con otro hombre en un futuro próximo, la actriz afirmó: “Ya no quiero saber más nada con nadie, evidentemente sí me autoanalizo”.

“Mi familia son mis hijos, no necesito un hombre al lado. Si elijo tener un hombre al lado es para que me acompañe”, sentenció la ex de Vicuña, quien considera que es mejor vivir “sin etiquetas”, como lo hacen las nuevas generaciones.

Qué piensa la China Suárez sobre la soledad

La actriz aseguró que le gusta estar sola, pero que a la vez siempre ha estado de novia con alguien. “Soy enamoradiza, confío y apuesto a eso”, afirmó.

Sobre qué le gusta de un hombre, Eugenia aseguró que ella no tiene un patrón sobre el físico, pero sí en la personalidad. “No me gustan los hombres que hablan tanto, me gustan los que están apartados y calladitos”, reveló.

Sobre la imagen de femme fatale que existe alrededor de ella, la actriz expresó: “Yo no siento que los hombres me tengan miedo”.

Cómo es la relación de la China con Pampita

La China Suárez aseguró que mantiene una buena relación con la novia de Nico Cabre, el padre de su hija Rufina. También contó que lleva una relación en buenos términos con Pampita, especialmente por sus hijos.

Qué dijo Alejandro Fantino sobre la entrevista a la China Suárez

Horas antes de que se publicara la entrevista en la plataforma, Alejandro Fantino hizo una publicación en su cuenta de Instagram de una foto donde se alcanza a detallar partes de la charla.

“Entrevistar es abrir puertas. Es conocer. Es viajar sin moverse. Es conversar con la historia. Es saber más de mucha gente. Es el género que nos hace humanos. ¿Por qué? Porque sin lenguaje no habría cultura y sin cultura no habría humanidad. Conversamos con nuestros hijos, padres, amigos etc”, escribió.

Luego agregó: “Les habrá pasado que conversando con un desconocido en un colectivo te das cuenta de que su vida es interesante y no queres llegar a destino debido a ese intercambio de almas que se cuentan cosas. Este ciclo busca eso, abrirse a la charla y recorrer vidas. Este primer “viaje” fue con la China Suárez a quien le agradezco su gesto de afecto al sentarse conmigo a conversar”, manifestó.

“Reportaje y entrevista son dos cosas diferentes. Charlar es aún más diferente. Sería como salir a caminar por un bosque desconocido y sin mapas. Las dos primeras tienen planos, la charla solo se maneja por la “intuición”. Ojalá les guste y nos vemos”, concluyó.