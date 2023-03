La China Suárez reveló cómo fue la primera noche que pasó con Rusherking

Este miércoles, la China Suárez estuvo de invitada en Noche al Dente, el nuevo programa conducido por Fernando Dente en América TV y habló como nunca de su vida personal. A casi un año de haber oficializado su romance con Rusherking, brindó detalles de los comienzos de su relación. «A Tomi no lo conocía personalmente y cuando lo vi (en la fiesta Bresh), me gustó su actitud. Estaba con una capucha verde y estaba en un costadito, como misterioso. A mí, me suelen gustar esas personalidades, como el misterioso porque no era el alma de la fiesta o estaba borracho, estaba como ahí tranquilito y me pareció súper lindo«, confesó la artista Asimismo, diferenció el vínculo con el trapero de todos sus anteriores noviazgos. «Fue todo muy lento. Fue muy distinto a todo lo que yo venía haciendo en mi vida, fue como esas relaciones antiguas, como muy despacito. Esa noche cada uno se fue a su casa, no fue como esa cosa como de ahora que se van juntos. Yo no soy tradicional y con él fue una cosa», admitió. Por último, contó cómo fue la primera noche que durmió con Rusherking. «La primera vez que dormí con él, fue algo que no me había pasado nunca. Yo soy bastante… no fóbica, pero no me gusta dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago», señaló. Y agregó: «Está bien que soy pisciana e intensa, pero me pasó que me abrazó y por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’, esa fue la sensación que tuve«.