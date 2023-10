La China Suárez asistió a una fiesta de disfraces en la Bresh, en la que miles de famosos acuden cada fin de semana para estar en el sector VIP. Allí, se encontró con Emilia Mernes, quien festejaba su cumpleaños y le llegó una picante propuesta de su colega.

Si bien Emilia cumplía 27 este domingo, aprovechó el sábado para ya estar dentro del recinto y festejar junto a decenas de conocidos que fueron a saludarla. Entre ellos, varios famosos asistieron, como Rusherking, Nicki Nicole, Lizardo Ponce, Lit Killah, Duki, entre otros.

También estaba la China Suárez, una de las que más aparece dentro de este evento, que suele realizarse en Niceto Club o en GEBA, si se trata de Buenos Aires. Esta ocasión era muy especial para Emi, ya que mostró parte de lo que serán sus próximos lanzamientos en su álbum “.mp3″, además de su cumpleaños.

La China Suárez quedó enloquecida con Emilia Mernes y le hizo una propuesta con anillo incluido: “Me caso”

Por su parte, la exactriz de Casi Ángeles no dudó en acompañar a la cantante y grabó un video de la artista y le escribió: “Me caso”. En dicho clip, se la podía ver bailando con un trago en la mano y cantaba su propio tema GTA.mp3.

El romance oculto de la China Suárez con un productor

Después de su separación con Rusherking, Yanina Latorre había especificado que la China Suárez lo habría engañado con el productor de cine, Rodolfo Lamboglia. En ese sentido, Adrián Pallares dio más detalles en Socios del Espectáculo, en donde enfatizó: “Lo cierto es que tienen una relación muy potente”.

No obstante, el periodista también remarcó en que ambos salen en secreto y prefieren no mostrarse en público: “Nadie sabe por qué se muestran separados”. En contraposición, Eugenia enfrentó estos rumores de romance y a modo de broma, subió una foto con Lamboglia y manifestó: “Con mi amante, a quien no puedo mencionar en público”.