La China Suárez habría insultado a Wanda Nara en la «casa de los sueños»: «Tu película es una mier…»

A casi una semana del episodio policial en la «casa de los sueños», siguen saliendo a la luz nuevos detalles de lo ocurrido. Luego de que se conociera que Martín Migueles habría amenazado a Mauro Icardi, Nora Colosimo aseguró que la China Suárez habría insultado a Wanda Nara al meterse con su nueva película.

Al aire de «LAM» (América TV), Ángel de Brito le preguntó a Nora si era verdad que la actriz había insultado el trabajo de su hija. «Sí, eso lo dijo Wanda», respondió Colosimo.

La mamá de la mediática reprodujo el supuesto despiadado comentario que le habría hecho la China Suárez en la mansión en Nordelta: «Tu película es una mierd…». La frase hizo referencia a «¿Quéres ser mi hijo?», el filme que protagoniza Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi y que tuvo su estreno en cines.

Según contó Pepe Ochoa, Wanda le habría dicho a Eugenia: «Cerrá el ort…, sos una negra de m…«. En contraataque, la China habría respondido con el insulto sobre su trabajo en actuación.

Por otra parte, De Brito le consultó a Nora Colosimo si hubo insultos entre la actriz y Martín Migueles, ya que se había filtrado una foto que los muestra a ambos conversando. A lo que la mamá de Wanda y Zaira Nara negó categóricamente y dejó entrever que sabía el contenido de esa charla, aunque no quiso dar detalles al respecto