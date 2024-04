La China Suárez habló como nunca de todas sus exparejas y de sus preferencias en una relación

La vida amorosa de la China Suárez siempre es un tópico que genera polémica. Su repertorio de enamorarse de hombres que están en pareja o la fugacidad de sus relaciones la han ubicado en un lugar de «desgraciada en el amor». Sin embargo, recientemente se corrió de ese lugar y contó cómo lo ve ella.

«No puedo creer que vos estés sola, que no tengas suerte en el amor», le dijo un seguidor en la cajita de preguntas de Instagram. A lo que ella respondió: «Eso ya me lo dijeron un par de veces. Cómo no voy a tener suerte en el amor si tuve re buenas parejas, re buenas personas al lado mío».

«Para mí las relaciones aunque duren poco o no duren toda la vida no significa que sean un fracaso. Para mí fracasar sería no ser leal a mí misma y seguir con alguien que no quiero seguir o al lado de alguien con quien no quiero estar. Pero sí tuve suerte en el amor» argumentó.

Después le consultaron sobre el poliamor, y ella contestó tajante «no es para mí». También le pidieron que haga una autocrítica, sobre su comportamiento cuando está en pareja y en ese momento la China fue contundente: «Mil defectos. pero mil virtudes también».