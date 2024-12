La China Suárez está furiosa y le hará juicio a Wanda Nara

China Suárez juicio a Wanda Nara. Wanda Nara visitó a Susana Giménez en su programa y habló de su conflictiva separación de Mauro Icardi. La mediática confirmó la relación entre su exmarido y Eugenia «La China» Suárez y dio varios detalles del encuentro y de los mensajes que se mandaban.

La empresaria contó que su marido y la actriz se encontraron en el hotel de París en el que previamente ella había vivido junto a sus hijos. Además contó que no eran amigas, pero tenían un vínculo cordial y hasta se saludaban por los cumpleaños de los hijos.

No la dejó para nada bien parada a Eugenia porque la acusó de buscar hombres comprometidos. Según informó Marcela Tauro en Intrusos, la actriz no se la va a dejar pasar. «La China Suárez va a iniciar acciones legales contra Wanda Nara», afirmó la periodista.

La acción legal por daños y perjuicios es porque Suárez asegura que «todo lo que manifestó en lo de Susana no es verdad».

Su encuentro en un restaurante

“La fui a saludar, pero no filmándola como dijeron. Elián la saluda porque trabajaron juntos y eso en su momento lo sentí como una provocación. Conozco a la gente que trabaja con Elián. Vos querés hacer un tema con el que es amigo mío, que públicamente lo relacionan conmigo, ¿no es cómo tocarme un poquito?”, contó Wanda.

“Le pregunto cómo está y le dije que bajemos un cambio. Ella me dice que somos gente grande, no me interesa Mauro (Icardi), ya fue, no tengo nada con él”, continuó.

Pero Wanda le hizo un comentario picante: “Te voy a pedir que con Elián tampoco”. Y ahí La China comenzó a enojarse al notar que todos las filmaban.

“Si vos estás acá, mostrándote a una mesa de una persona que causaste daño… me tenés a mí del otro lado cuando yo, hace tres años, si te veo en algún lugar, me voy, pero no por mí, sino por un grupo de diez amigas, que donde te ven lo que te hizo Pampita es poco, te matan. No lo hago por mí, sino por vos porque conozco a mis amigas, son temperamentales y vivieron tantas cosas al lado mío”, contó Nara.

“Mis amigos se gritaron con los de ella y se dijeron las peores palabras que te imagines. Si no querés escándalo, no vengas acá. No tengo nada para decirte, ahí está mi marido y está libre, andá, ahora que está separado, hacé la que quieras, pero no comas papas fritas con la boca abierta mirando para la mesa de él”, cerró Wanda.