La China Suárez elogió a una ex de Nicolás Cabré: “Yo fui tu fan antes”

Este domingo, la China Suárez compartió una serie de historias que dejaron atónitos a los internautas. Es que la ex Casi Ángeles le hizo un guiño 2.0 a Josefina Silveyra, ex de Nicolás Cabré, papá de su hija mayor Rufina.

En ese sentido, Eugenia usó sus redes sociales para declararse fanática de la modelo y cantante que salió con el actor entre el 2016 y 2018. Todo ocurrió luego de que a Silveyra le comentara un video de ella cantando la artista británica Jessie J. “Me suena como la artista que soy”, escribió y la ex de Cabré compartió las palabras de su colega inglesa.

Acto seguido, dicha historia fue compartida por la China Suárez, quien no escatimó en elogios: “Tranki Josefina en las historias de Jessi. Yo fui tu fan antes eh”. Así también, la actriz y Rusherking están cada vez más afianzados en su relación y comparten constantemente todo lo que hacen. En las últimas horas, Eugenia también mostró lo que le cocinó su novio en su casa remodelada.

“Todavía no me tocó el queso del borde, ¿vos decís que está?”, le preguntó la China Suárez a su pareja. En las imágenes se puede ver la intimidad de su nueva cocina en tonos verdes, casualmente a tono con el look del cantante. Lo cierto es que, tras su separación de Benjamín Vicuña, la artista emprendió un nuevo camino de su vida en el barrio privado Chacras de Murray.

Ni bien se mudó, la actriz comenzó a compartir en las redes sociales los muebles antiguos y reciclados que eligió, la grifería de los baños y la decoración del living.

“Les voy mostrando todo de a poquito. Ustedes me bancaron durante toda la remodelación y me encanta que sean parte y vean los resultados”, escribió en uno de sus últimos posteos, donde se puede apreciar distintos espacios de su casa.