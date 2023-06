La China Suárez contó qué pasó con el auto que le regaló Rusherking

La China Suárez terminó su romance con Rusherking a comienzos de abril. Pero unos días antes, el músico le había hecho un importante regalo de cumpleaños: nada más y nada menos que un auto descapotable. Tras su separación, los fanáticos de ambos estaban muy intrigados por el destino del vehículo.

La modelo habló poco y nada del tema, pero en las últimas horas decidió romper el silencio. En un vivo de Instagram, que realizó junto a su amiga, la actriz Malena Sánchez, los usuarios de la red social le preguntaron directamente sobre el tema y ella, lejos de ignorar los comentarios, respondió y fue contundente.

”Nadie me pidió el auto chicos” sentenció e inmediatamente Sánchez bromeó para quitarle peso a la cuestión “yo se lo pedí, pero no me lo dio”. Para cerrar el tema la China afirmó “se lo devolví a su remitente”. De esta manera, dejó en claro que si bien el músico no se lo reclamó después de ponerle fin a su historia de amor, ella decidió restituírselo.