La China Suárez arremetió contra Cóppola, tras relacionarla con un hombre de 60 años

Desde que la China Suárez confirmó su separación de Rusherking en los primeros días de abril, que no se la había vinculado directamente con nadie, hasta este lunes. Fue en Intrusos donde aseguraron que ella ya está en pareja nuevamente. Marcela Tauro y Guillermo Coppola hablaron de la supuesta relación de la actriz con un hombre mayor y ella se encargó de desmentirlo en sus redes.

Marcela Tauro estuvo ayer al frente de Intrusos ante la ausencia de Flor de la V, y allí involucró en su información al invitado al afirmar: “En la radio, con Guillermo trabajamos uno al lado del otro y charlamos mucho. Es más, hoy en La 100 te pregunté: ‘¿Cuál es el nuevo novio de la China Suárez?’. Y vos me dijiste ‘no te lo puedo decir’”.

Pero no se quedó sólo en eso y luego añadió: “El otro día tuvimos un almuerzo y vino alguien que me dijo ‘a que no sabes con quién está saliendo la China’. Entonces, empezamos ¿Qué es? ¿jugador de fútbol? ¿años? y vos, Guillermo, en un momento dijiste: ‘tiene casi 60”.

Fue entonces que Coppola. Remató diciendo: “Cambió juventud por experiencia”. Al enterarse de lo que dijeron sobre ella en Intrusos, la China Suárez no dudó en tomar cartas sobre el asunto. En el furiosos descargo la actriz contó a través de sus redes que se comunicó con Coppola y negó todo lo que se dijo en el programa de América TV.