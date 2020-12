La «Chica de la Semana» de hoy, se llama Vicky y de adolescente, sufría bullying en el colegio.

(Por Ciudad Noticias): Hoy, la «Chica de la Semana», es una espectacular pisciana que durante su adolescencia, sufría bullying y seguramente aquellos que se reían de ella, deben estar agradecido auque todos, siempre tenemos nuestra belleza, ya sea de chico o de grande.

*¿Qué te sedujo aceptar ser la Chica de la semana?

– Quizá para que me conozcan un poco más , más que nada la gente que me sigue siempre!

*Contanos un poco de vos. A que te dedicas, de dónde sos y bajo qué signo naciste.

-Estudie para ser Azafata pero a los pocos años me atrajo más el mundo de los eventos.

Así que me decidí a estudiar organizacion de eventos y hoy trabajo de eso.

Vivo en capital federal pero nací en San Miguel y soy muy pisciana.

*La verdad que cuando vimos tu perfil dijimos…Wow, que mujer hermosa!!!. Tiene que ser la “Chica de la Semana”. La verdad que tenes un rostro bello y unas curvas que son para el infarto.

-Ja,ja,ja, bueno. Muchas gracias! Sabes que en el colegio me hacían mucho bullying con aspectos de mi rostro y de mi cuerpo. Pero bueno. Todos crecemos y cambiamos . Creo que hay que aceptarse uno como es.Todos somos lindos!!!

*¿Cuáles son tus medidas y que parte de tu cuerpo te gusta más?

-90-65-94 . Todo. Aprendí a quererme. Así que estoy conforme con mi cuerpo.

*¿Y en la calle que es lo que más te elogian?

-La boca o la cola.

*Ya se dieron las primeras temperaturas bien de verano, ¿metiste topless?

-No,no. Ja,ja,ja… vivo en edificio y la verdad que no se puede. Quizá cuando vaya para la playa me anime . Soy timida para algunas cosas.

*¿Sos de las que fantasea con estar con un moreno bien dotado o que otra fantasía te llama cierta atención?

-La verdad nunca me llamó la atención lo del moreno dotado, ni tampoco la medida. Mis fantasías pasan más por un lugar público.

*¿Te gustaría saltar a la fama?

-No! No quiero ser famosa. Tuve la posibilidad y elegí que no. No era la forma tampoco.

*En la intimidad, ¿Cuál es el conjunto erótico que más garpa o más te piden?

– Me gusta sorprender al hombre con el que estoy con algun body o un conjunto lindo.

Pero sorprenderlo y hacerle la cabeza.

*Un actor que te vuelva loca.

-De adolescente me gustaba Pablo Heredia. Pero fue un amor platónico de chica.

*¿Cuál crees que es la mejor cola del país dentro del medio artístico?

-La mejor cola es la del jugador de fútbol, y no te voy a decir el nombre porque me va a matar! Ja,ja,ja.

*Que te gustaría contarnos en el final como para que la gente conozca un poco más.

-Soy una mujer muy tranquila. No salgo de joda , soy más casera y familiera. Soy de esas que prefieren Netflix y cucharita qué birra y joda.