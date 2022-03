La charla donde Flor Vigna le reconoce a Nico Occhiato que su nuevo tema habla de él

Florencia Vigna sigue avanzando en su carrera musical y anoche lanzó su nuevo tema «Una en un millón» con el que sorprendió a más de uno. El primero en llamarla fue su ex pareja, Nico Occhiato, quien se encontraba en vivo con su programa radial y quiso saber si la canción estaba dirigida hacia él. En “Nadie dice nada”, el conductor y sus panelistas debatieron sobre la letra de Vigna y muchos hicieron hincapié en su pasado amoroso. Por tal motivo, Occhiato llamó a la cantante y quedó sorprendido con su confesión. «Llamo para desmitificar porque acá todos dicen que el tema me lo escribiste a mí», sostuvo Nicolás. «¿Y vos qué pensás?», lanzó Vigna y dejó sin palabras a Occhiato: «Yo pienso que no, nunca te pedí la ubicación, no tengo una Ferrari y no tengo una cuñada», se defendió el conductor y ella, resaltó que él se sabía todas sus letras. «No, no es para vos directamente pero hay frases que podrían entrar tranquilamente. Como: ni bella ni bestia tú fuiste alto gato (…) después hay otra parte que dice buscas un Fiat 600 pero tenìas una Ferrari, vos comías bien hijo de p…, ahora no sé. Pero igual qué hacíamos hablando de ésto», confesó Vigna. Luego en sus historias de Instagram, la cantante compartió dos posteos dedicados a su ex y a Luciano Castro. Con respecto a Occhiato, Flor escribió: «Gracias por la buena vibra, ¿que radio del bien! Te quiero Nico Occhiato. Siempre soñamos con producir nuestros propios proyectos y hoy lo estamos logrando. Seguí rompiéndola». Mientras que a su actual novio, Vigna le agradeció por todo el apoyo: «Me motivás, me escuchás, festejás, cada pasito conmigo y cuando estoy débil, me abrazás y me hacés saber que vale la pena pelearla. Tu forma de amar, de ver las cosas, lo libre y valiente que sos y tantas cosas más que guardamos para nosotros me tienen loca».