La changa hot: Generan ingresos en sus hogares subiendo contenido erótico a plataformas digitales.

(Por Ciudad Noticias): Son mujeres, tienen hijos a cargo y trabajan, pero la plata no les alcanza. Para poder pagar los gastos empezaron a generar contenido erótico en redes para adultos.

Marcela: “Con la pandemia mis fuente de ingresos se vieron muy disminuidas, tengo un emprendimiento turístico que administro y un negocio de ventas de insumos de informáticos en mi ciudad, no dependo de ningún sueldo”.

En plena pandemia y con sus ingresos casi en cero, Marcela relató: “leyendo un artículo me entero como se podía generar dinero vendiendo contenido en OnlyFans” cuenta Marcela, quien tiene más de 40 años, dos hijos, esposo y una cuenta en OnlyFans con 800 suscriptores, hoy amplió su presencia en otras plataformas como DIVASPLAY y CAFECITO.

Más allá de buscar alternativas para poder lograr un dinero extra, Marcela, igualmente continúa con sus otros trabajos que son su principal fuente de ingresos y más allá que la situación de la pandemia se normalizó lo laboral en todo el país, el ingreso que hoy genera con sus fotos y videos, llega a igualar los montos por las otras actividades.

“Hubo un antes y un después en todo sentido. Los últimos dos meses llegué a facturar mil dólares, dejé mis deudas en cero y hasta pude ahorrar, no es fácil, vivo en una ciudad muy pequeña donde todo el mundo está atento a que hace su vecino, estoy en boca de todos por lo que hago en las redes, sobre todo las mujeres que son las más prejuiciosas… Sé que es más fácil sentarse a comer facturas y hablar de lo que hago en vez de levantarse todos los días a las 7 de la mañana para entrenar 2 o 3 horas por día, cuidarse en las comidas y estar bien físicamente para hacer lo que hago, ja,ja, lo peor que mientras ellas se escandalizan algunos de sus maridos pagan para ver mis contenidos” cuenta y sonríe Marcela.

En la Argentina, cerca de 1200 mujeres hoy son creadoras activas de contenido erótico.

Solo en la plataforma OnlyFans mientras pudo, Marcela mantuvo al margen su actividad paralela virtual, hasta que alguien se enteró, corrió la voz y ya sabemos lo que pasa con la moral y los infiernos de un pueblo chico. “Empezaron a perseguirme, me juzgan; no entienden que yo vivo de otra manera y que tengo todo el derecho de hacerlo. La verdad, a mí me importa tres pelotas lo que opine la gente, esto que hago lo puede hacer cualquiera, ni siquiera importa la edad; pero hay que tener agallas. En la ciudad hay muchas chicas que tiene OnlyFans pero están ocultas, todavía no se animan a salir de closet” afirma esta mujer que con su metro sesenta de altura, 95 de escote y 60 de caderas, llegó a facturar cerca medio millón de pesos en su mejor mes.

Pero Marce no es solo una imagen en los contenidos que ofrece en las diversas plataformas eróticas, también, se sometió a nuestro cuestionario hot, y no esquivó ninguna pregunta. Es más, al igual que muchas de nuestras entrevistadas, afirmó que estuvo con un moreno súper dotado.

Propuestas en redes: “Alguien llegó a ofrecerme un 0km para estar con él… No soy prostituta así que lo rechacé”, expresó la Milf en nuestro segmento de la “Chica de la Semana”.

A la hora de la tanga, culote o hilo dental, dijo que prefiere las traes.

“Cumplí casi todas mis fantasías. Me gusta que me denominen. En cuanto a la pose preferida, me gusta en cuatro. Sí, cumplí la fantasía de estar con un moreno muy bien dotado”.

*Colectora sí, colectora no.

-Siempre SI

*Tragar o escupir.

-No dejo escapar nada.

