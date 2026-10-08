La Cátedra libre Papa Francisco llega a Sierra de la Ventana

Este sábado a partir de las 10 hs en el Centro Cultural de Sierra de la Ventana, se

desarrollará la Cátedra libre Papa Francisco.

La jornada estará encabezada por el Dr. Horario Campaña, docente e investigador de

la UTN, en el marco del eje socioambiental ‘Ecología Integral y Justicia Social’.

Durante el encuentro, abierto a toda la comunidad, se abordará y reflexionará sobre el

cuidado de la ‘Casa común’, ecología integral, paradigma tecnocrático –

tecnoeconómico y sínodo amazonia, entre otros.

La iniciativa es impulsada a través de un convenio entre Jefatura de Asesores del

gobernador de la Provincia, la UTN Regional Bahía Blanca, la Arquidiócesis de Bahía

Blanca y Tornquist Municipio.