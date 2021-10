La bronca de Gonzalo Heredia al desmentir el rumor sobre su romance con la China Suárez: “Hincha un poco”

El escándalo mediático que surgió a raíz de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi fue sumando poco a poco personajes inesperados e incluso algunos también injustificados. A la China Suárez se le fueron adjudicando rumores entre los que se encontró Gonzalo Heredia, su compañero de elenco en “Argentina, Tierra de Amor y Venganza” (ATAV).

Gonzalo Heredia y la China Suárez, éstos fueron rápidamente descartados. Sin embargo, todo vuelve ahora a resurgir tras las fuertes acusaciones de La pareja de Raquel, conocida como “la Polaca” y Aldo Moretti fue una de las más queridas por el público de ATAV. Y aunque en algún momento se habló de un posible romance entrey la China Suárez, éstos fueron rápidamente descartados. Sin embargo, todo vuelve ahora a resurgir tras las fuertes acusaciones de Wanda Nara

En diálogo con Intrusos, el actor que actualmente está en pareja con Branda Gandidni aseguró: “Hincha un poco las pelotas que se generen todas estas cosas”. Sin embargo, decidió hacer frente a los rumores. “Me parece que cuando uno no tiene que esconder nada no tiene que andar corriendo, irse, escaparse ni nada”, comentó.

“Yo sabía que en algún momento iba a pasar esto. Uno sabe cómo es el juego, cuales son las reglas, o las intuye… Y uno las acepta, las entiendo, y entiendo todo lo que se generó, por qué se generó y demás. Pero es todo mentira”, confirmó de manera contundente Gonzalo Heredia, padre de Eloy y Alfonsina.

“Si salgo a desmentirlo es porque sigo agregándole leña al fuego, hablando sobre el tema. Si no digo nada es porque me escondo y no digo nada. Siempre hay un pero para eso. Pero en este caso, nada más alejado de la realidad”, agregó el actor de “La 1-5/18″ quien previamente había salido a desmentir los rumores en Twitter.

Gonzalo Heredia y China Suárez, juntos en «Argentina, Tierra de Amor y Venganza»

A través de sus redes sociales, Gonzalo había decidido frenar los rumores con un divertido meme en donde aclaró que no tiene nada que ver con la China: “Conmigo no Barone”, se leía en el meme.