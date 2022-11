La broma de Barbie Vélez a Nazarena sobre el nombre de su hijo: “Para que se confundan”

Hace tan solos unos pocos meses, Barbie Vélez anunció su embarazo durante un móvil con LAM, el programa donde Nazarena se desempeña como panelista. A poco más de tres meses de este momento, la joven le hizo una peculiar broma a su mamá acerca del nombre de su futuro hijo.

Durante las últimas horas, un video de Barbie junto a su madre frente al espejo. En las imágenes ambas observan la pancita de la modelo, la cual creció rápidamente en el trayecto de estas semanas. Sin embargo, un comentario de la futura mamá captó la atención de la panelista.

Durante el video, Barbie no puede evitar sorprenderse ante los repentinos cambios que atravesó su cuerpo por el embarazo. “Va a sacar un ojo, ya me cuesta respirar y moverme”, explicó la hija de Nazarena, a lo que ella no dudó en responderle: “Y lo que falta bebé, sabes cómo va a explotar esa criatura ahí adentro. Qué hermosa panza”.

En ese mismo momento, la joven decidió jugar con un posible nombre para su bebé. “Mañana tengo la 4D. Le voy a conocer la cara a Panchito”, comentó, dejando anonadada a su madre. “¿Cómo Panchito? No se llama Panchito”, sentenció la futura abuela al escuchar el apodo.