La bailarina opinó sobre la separación de Laurita y Cabré; “Es la época en la que activa sus bombas”

Luego de que Laurita Fernández confirmara que está separada de Nicolás Cabré, Lourdes Sánchez tiró un palito contra la bailarina y lanzó un manto de sospecha sobre el momento elegido por Laurita para dar la noticia.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito le consultó a Lourdes su parecer sobre la separación de la bailarina y el actor. “La verdad que no me sorprendió porque es la época en la que ella activa sus bombas. Da la casualidad que siempre lo hace en la misma época”, lanzó la pareja del Chato Prada.

A lo que el conductor le replicó: “Ayer reconoció que hizo tus mismas galletitas y que a vos te salían mejor. Sos una porquería, ella te tira buena onda”.

“Soy más prolija. Me tira buena onda porque quiere quedar bien con todo el mundo. Me encanta que vuelva al Bailando, tiene que volver a bailar. Estuvieron un montón de tiempo, me parece que fue el más fuerte de todos. Me parece tan casualidad que siempre en el mismo momento del año…”, cerró Lourdes.