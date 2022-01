La bailarina de «Sex»,Adabel Guerrero, deslumbró con una foto en lencería y frente al espejo

Desde el baño y en medio de la función de Sex, la obra que está de pretemporada por Carlos Paz, Adabel aprovechó para enamorar a sus seguidores con una postal de espalda a la cámara y frente al espejo, donde lució un conjunto de lencería negro y un tatuaje que lleva en la cintura con el nombre de la obra. En sus declaraciones con Mañanísima, la bailarina habló de las repercusiones de su participación en la obra de Muscari, donde explicó que hay una escena que le trajo un replanteo de su marido Martín Lamela, con quien está desde hace 13 años: «“Hay un momento con Lucas, que es un actorazo, en que tenemos que hacer una escena como si lo estuviéramos haciendo. No es coreográfica porque perdería la naturalidad”. Al respecto, relató la reacción de su pareja: «Él medio que me lo dice en broma, pero las bromas tienen un doble sentido. Me dijo que si era necesario tanto». Por su parte, Noelia Marzol, compañera de elenco mostró en sus redes un video bailando bachata con sus compañeros de Sex. De inmediato los seguidores volvieron a remarcar la química entre Guerrero y Velasco.