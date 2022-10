La bailarina de danzas árabes que vende contenido para adultos y sueña trabajar con José María Muscari.

(Por Ciudad Noticias): La “Chica de la Semana” de hoy tuvo la posibilidad como desearían muchas mujeres de nuestro país, formar parte de obras teatrales en “La Feliz”. En una entrevista con éste diario online, Sarah Pam, recordó sus inicios como odalisca, su llegada a una plataforma de contenido para adultos y el calvario que vivió cuando sufría violencia de género.

-HOLA SARAH…EN PRINCIPIO QUEREMOS QUE NOS COMENTES DE DÓNDE SOS Y BAJO QUE SIGNO NACISTE.

*Soy de Mar del Plata y nací bajo el signo de Aries.

-VIMOS QUE TRABAJAS DE ODALISCA. CONTALE A NUESTROS LECTORES Y TUS FANATICOS QUÉ SERÍA ESO.

*Comencé como odalisca en las horas que mis hijos estaban en el colegio y lo fui perfeccionando al punto de ser requerida en varios teatros de nuestra ciudad. Cuando bailas la mente se calma y el cuerpo actúa y no hay nada más placentero que bailar, preparar tu vestuario, tu maquillaje y sentirte plena.

-TRABJASTE O TE GUSTARÍA QUE TE CONVOQUEN A ALGUNA OBRA DE TEATRO LLEVADO TUS ENCANTOS DE ODALISCA Y TODA TU BELLEZA YA QUE CONTAS CON UNAS CURVAS PARA EL INFARTO.

*Me gustaría trabajar con José María Muscari, ya hemos hablado por Instagram, espero que se concrete algo lindo.

-Y TAMBIEN LE SACAS MUY BUEN PROVECHO A TU FIGURA PORQUE TE SUMASTE A LA TENDENCIA DE LAS PLATAFORMAS QUE VENDEN CONTENIDO PARA ADULTOS. ¿CUÁNDO ARRANCASTE Y QUE TE LLEVÓ A HACERLO?

*Empecé vendiendo contenido hace un mes y la verdad me va bastante bien, creo que es una buena manera de poder economizar la belleza.

-METIENDONOS EN LA INTIMIDAD, SEGURO QUE TE DEBEN PEDIR QUE PONGAS EN PRÁCTICA ESO DE ODALISCA…¿CUANTO MÁS CREES QUE SE EXCITA UN HOMBRE?

*Creo que intimida la belleza cuando solo ven el envase y no la persona

-¿CREES QUE TU PRESENCIA INTIMIDA A LOS HOMBRES COMO SUCEDE CON OTRAS CHICAS?

-SEGURAMENTE QUE POR INSTAGRAM TE DEBEN LLEGAR TODO TIPO DE PROPUESTAS, DIGO, ¿ALGUN FAMOSO?

*Instagram es un mundo aparte. Recibí varias propuestas, pero en sí, la de un señor que se está por casar y es un galán argentino.

-¿QUE COSAS TE RATONEAN DE UN HOMBRE?

-De un hombre me gusta mucho su presencia, caballerosidad, e ironía con quién pueda ser cómplice.

-¿QUÉ TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?…¿CONOCÍAS ESTE SEGMENTO QUE LLEVA DOCE AÑOS YA?

*No conocía este segmento y lo que me llevo a hacerlo es que por muchos años me apagaron la luz, sufrí mucha violencia, tanto de género como institucional.

El ser la “Chica de la Semana” mostrándome y contando como soy y lo que hago, puede encender a otras mujeres también que hoy están apagadas o las quieren apagar.

INSTAGRAM DE SARAH… https://www.instagram.com/pam.saharatorres/