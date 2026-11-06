La Asociación Rural de Tornquist expresó su solidaridad con los trabajadores de Papelera del Sur

(Por Ciudad Noticias): Tras el cierre de la histórica fábrica, la entidad ruralista manifestó su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y recordó el vínculo que mantuvo el sector agropecuario con los orígenes de la empresa. Si bien evitó pronunciarse sobre las causas del cierre, destacó la necesidad de buscar soluciones que permitan a los trabajadores acceder a nuevas oportunidades laborales.

Comunicado completo de la Asociación Rural de Tornquist

Con gran preocupación, nuestra entidad expresa su solidaridad con todos los trabajadores de la Fábrica Papelera del Sur, que después de tantos años ha dejado de generar empleo en nuestro distrito.

A lo largo de nuestra historia, y particularmente a mediados del siglo pasado, nuestro sector agropecuario fue un colaborador más en los comienzos fundacionales de esta fábrica. Uno de sus orígenes productivos estuvo vinculado al procesamiento de los rastrojos de trigo que quedaban luego de la cosecha, transformándolos en celulosa, materia prima fundamental para la fabricación de papel.

No emitiremos opinión sobre los motivos de su cierre. Consideramos que, en este momento, el mayor aporte que podemos realizar, con responsabilidad, es pensar en soluciones que permitan a estos trabajadores encontrar nuevas oportunidades laborales.

En definitiva, el trabajo es lo que dignifica a las personas y les permite seguir desarrollándose y proyectando su futuro.

Asociación Rural de Tornquist