La actriz y bailarina Noelia Marzol deslumbró con sus movimientos en lencería de encaje: “Acá una parte de mi conjunción”

Noelia Marzol es una de las mujeres argentinas que mayor repercusión genera en las redes sociales cada vez que comparte nuevo contenido, ya sean fotos o videos de sus bailes, sus poses sensuales o sus actuaciones.

Esta oportunidad no fue la excepción y la artista publicó un sensual video bailando danza en lencería de encaje de color rojo junto a una silla color celeste. Y para presentar la performance, escribió: “Obvio, por qué no? Una cosa no quita la otra. Todos somos una conjunción de muchas “cosas”. Acá una parte de mi conjunción. Siempre hay mucho más de lo que podemos ver a simple vista”.

El baile sexy de Noelia Marzol superó las 346 mil reproducciones desde su cuenta de Instagram y tuvo decenas de mensajes elogiando la impecable coreografía. Recibió comentarios tales como “Hacés que lo clásico sea sexy”, “Sos tremenda”, “Increíble tu talento”, “Brillante”, “Sos lo más”, entre otros.

Vale señalar que la bailarina pasa sus días de cuarentena acompañada por su pareja Ramiro Arias, un joven de 26 años que es futbolista y se desempeña en Almagro. Él la fue a ver a “Sex, viví tu experiencia” y ahí, se vieron por primera vez.

Los últimos días, Noelia Marzol también estuvo en el centro de la escena mediática por enojarse con justa razón, con la producción y conductor de “Podemos Hablar”, el programa Telefe.

“El programa que salió al aire fue editado y por eso me vieron con cara bastante aburrida, descolocada. No suelo ser así, me gusta transmitir algo lindo y de hecho soy simpática”, expresó la actriz, visiblemente molesta con la selección que realizaron desde la producción sobre su participación.